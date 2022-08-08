Erhürman: Hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), KIBTEK’e ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası bu sabah görüşüldü. Mahkeme yargı masraflarını Hükümet'in ödemesine karar verirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşülen dava sonrası açıklama yaptı. Ülkenin hukuka aykırı işlemlerle zarara uğratılmasını, gayrimeşru hükümetin yanına bırakmayacaklarının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Erhürman, “Bu davaya devam edeceğiz. Bunun arkasından da polise başvuruya kadar giden süreci başlatacağız” diye konuştu. Mahkemeler önünde basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve bazı MYK üyeleri de eşlik etti.

ERHÜRMAN: ANAYASA İHLALİ SİSTEMETİ HALE GETİRİLİYOR

Tufan Erhürman, gayrimeşru hükümet tarafından hukuka aykırılığın, Anayasa ihlalinin ve mevzuat ihlalinin sistematik hale getirildiği bir dönem yaşandığını vurguladı. Bununla da yetinilmediğine dikkat çeken Erhürman, Anayasa’daki hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin adeta paspas edildiği uygulamalar yapıldığına işaret etti. Bundan önce yine ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin bir Yasa Gücünde Kararname çıkarıldığını hatırlatan Erhürman, söz konusu Yasa Gücünde Kararname’ye karşı yine Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtıklarını belirtti. Ara emri görüşüleceği günden 2 gün önce Resmi Gazetede yayınlanarak söz konusu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırıldığını anımsatan Erhürman, “O Yasa Gücünde Kararname’ye dayalı hiçbir akaryakıt alımı gerçekleşmemişti henüz. Dolayısıyla biz de o dönemde davamızı geri çektik. Çünkü Yasa Gücünde Kararname, hiçbir sonuç doğurmamıştı” diye konuştu.

“YASA GÜCÜNDE KARARNAME’NİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”



Ardından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile çok sayıda ihalesiz akaryakıt alımı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erhürman, o Yasa Gücünde Kararname’ye karşı da iptal davası açtıklarını, ara emri istediklerini vurguladı. Bugün ara emrinin görüşülmesi gerektiğini, büyük ihtimalle kararın lehlerine çıkacağını düşündüklerini kaydeden Erhürman, “Yine iki gün önce bu Yasa Gücünde Kararname de yürürlükten kaldırılma suretiyle bizim davamız konusuz bırakılmaya çalışıldı. Biz de bugün sayın yargıca, burada bu Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğunun tespit edilmesini talep ettiğimizi bildirdik. Mahkeme ara emri amaçları bakımından davalı tarafı, yani hükümet tarafını, yargılama masraflarına bugün itibariyle mahkum etti” dedi. Bu davaya devam edeceklerine dikkat çeken Erhürman, “Çünkü bizim bu davayla amaçlarımızdan biri de burada, Anayasa’ya aykırılığı tespit ettirmek ve polise yapacağımız başvuruda hukuka aykırı bir şekilde ülkenin ihalesiz alım yoluyla zarara uğratıldığını iddia etmek” diye konuştu.

“BİZ BU DAVAYI BİTİRMEYECEĞİZ, DEVAM EDECEĞİZ”

Tufan Erhürman, “Burada Anayasa’ya aykırılık tespit edilmezse, bizim hukuka aykırı bir şekilde zarara uğratıldığı iddiamız da zayıflayacak. Dolayısıyla bugüne kadar hep Yasa Gücünde Kararname geri çekilirse, dava da konusuz kalır biterdi. Biz bu davayı bitirmeyeceğiz. Bu davaya devam edeceğiz. Çünkü bu davada, mahkemenin Anayasa’ya

aykırılığı tespit etmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Söz konusu kararı aldıktan sonra da polise başvurularını yapıp Anayasa’ya aykırı işlemlerle bu ülkenin zarara uğratıldığını şikayet yoluyla bildireceklerinin altını çizen Erhürman, zararın da açık olduğunu belirtti. Erhürman, “Elde ettiğimiz ve basınla da paylaştığımız belgeler ülkenin zarara uğratıldığını göstertiyor” dedi. CTP’nin, bu yapılan hukuksuzlukları, bu hükümetin yanına bırakmayacağına vurgu yapan Erhürman, onun için buna devam edeceklerini ve bunun arkasından da polise başvuruya kadar giden süreci başlatacaklarını ifade etti.

“BU ÜLKEYİ DAHA DA ‘ALLEM GALLEM’ ETMELERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Ara emrinin artık anlamını yitirdiğini söyleyen Erhürman, “Esasa dair başvurumuz görüşülmeye devam edecek mahkemenin önünde. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle ülkenin hukuka aykırı işlemlerle zarara uğratılmasını, gayrimeşru hükümetin yanına bırakmayacağız” dedi. CTP’nin, bunların sonuna kadar takipçisi olacağını yineleyen Erhürman, bunları gayrimeşru hükümetin yanına bırakmayacaklarını vurguladı. İhalesiz

akaryakıt alımlarının devam ettiği için ara emri istediklerini anımsatan Erhürman, “Davanın görüşülmesinden iki gün önce Yasa Gücünde Kararname kaldırılarak bir düzenbazlık, kurnazlık sergileniyor. Bunları önlememiz lazım” diye konuştu. Memleketin her şeyinin ‘allem gallem’ edildiğine dikkat çeken Erhürman, hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Tufan Erhürman, “Onlara hukuk devletini, hak arama özgürlüğünü maskaralık etme fırsatını vermeyeceğiz. Barış içinde bir arada yaşamanın temeli Anayasa’dır. Bu ülkeyi daha da ‘allem gallem’ etmelerine fırsat vermeyeceğiz” diye ekledi.