Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti eleştirdi. Hükümetin, “ayak oyunları ile içtüzüğü ve Anayasa’yı ihlal ederek” seçim tarihi belirlemek için Ad-hoc komiteyi kurduğunu ifade eden Erhürman seçim tarihinin Nisan 2022 olarak belirlendiğine dikkat çekti.

“Haziran'da yapılması gereken ara seçimi ertelemek için bugün o tarihi Genel Kurul'dan geçireceklerdi Ama onu da beceremediler” ifadelerini kullanan Erhürman, hükümetin tasarıyı gündeme dahi koyamadığını söyledi.

Hükümetin nisabı sağlayamayacağını bildiğinin altını çizen Erhürman “‘Hükumet’ adı altında oynanan komedinin son perdesinde, yıktılar perdeyi eylediler viran!!!” dedi.