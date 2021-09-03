Erhürman: Hükümet’ bir felaket... Yaşananlar rezalet...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Koronavirüs testlerinin ücretli olmasının ardından oluşan kaosun devam ettiğine dikkat çekti.
Erhürman’ın açıklaması şöyle:
Devam eden test kaosu... "Hükumet" bir felaket... Yaşananlar rezalet... Halka çektirilen tam anlamıyla eziyet!!! En kötüsünü yapalım diye karar vermiş olsaydınız daha kötüsünü yapamazdınız!!! #hükumetdeğilfelaket #istifaedin
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