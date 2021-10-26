Erhürman: Hükümet borçlanma rekoru kırdı

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:
Maaşların ödenemeyeceğine dair söylemleri doğru bulmadığını söylemiş Sn. Dursun Oğuz. Oysa "bir katkı olmazsa 12. ve 13. maaşlarda sorun olabilir" diyen hükumet adına Sn. Sanerdi. Bu arada borçlanma rekoru kıran da bu hükumet, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" demeye devam eden de...
Çelişki, tutarsızlık falan bir yana, hesapsızlık, plansızlık ve yarattıkları öngörülemezlik ekonomiyi enkaza çevirmişken hala büyük bir vurdumduymazlıkla konuşmaya devam ediyorlar!!!
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