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Erhürman: Hükümet çoğunluk desteğini kaybetti, meşruiyeti sorgulanmalı!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümetin Meclis'te çoğunluğun desteğini kaybettiğini belirterek, hükümetin meşruiyetinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Erhürman: Hükümet çoğunluk desteğini kaybetti, meşruiyeti sorgulanmalı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümetin Meclis'te çoğunluğun desteğini kaybettiğini belirterek, hükümetin meşruiyetinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, parlamenter demokraside hükümetin güvenoyu alabilmesi için Meclis’te salt çoğunluğun desteğine ihtiyaç duyduğunu, ancak mevcut hükümetin bu desteği sağlayamadığını ifade etti.

Erhürman’ın açıklamalarının öne çıkan noktaları şöyle:

  1. Parlamenter demokrasilerde hükümetin Meclis’te çoğunluğun desteğine sahip olması gerektiği, azınlık hükümetlerinin istisna olduğudur.
  2. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için salt çoğunluğun desteğine ihtiyaç duyduğu, bunun parlamenter demokrasinin temel kurallarından biri olduğuna işaret etti.
  3. Anayasada yazmasa bile bütçesi salt çoğunlukla kabul edilmeyen bir hükümetin teamül gereği istifa etmesi gerektiğini belirtti.
  4. Şu anda üç parti tarafından kurulan hükümetin 29 milletvekiline sahip olduğu iddia edilse de, Meclis başkanlığı seçiminde salt çoğunluğu sağlayamadığını vurguladı.
  5. Hükümetin üç farklı kişiyi aday gösterip 15 oylamada da salt çoğunluğa ulaşamaması, çoğunluk desteğini kaybettiğinin açık göstergesi olarak değerlendirildi.
  6. Meclis’te yaşanan olayların ve son oylamada görülen mühürlü pusulaların hükümetin desteğini kaybettiğini daha da netleştirdiğini söyledi.
  7. Bu koşullar altında yasa tasarılarının ve bütçenin de geçmeyeceğini belirten Erhürman, hükümetin işlevini kaybettiğini ve erken seçimden başka bir çözüm olmadığını savundu.

Erhürman, bu durumu “gereksiz uzatmalar” olarak nitelendirerek, ülkenin zamanının boşa harcandığını belirtti.

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