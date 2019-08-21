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Erhürman: Hükümet ekonomiyi gündeme almış olmasından memnun kaldım

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"Dörtlü koalisyon hükümeti gitsin, hemen protokol imzalanacak, ardından hemen kaynak akışı başlayacak dendi. "
Erhürman: Hükümet ekonomiyi gündeme almış olmasından memnun kaldım

Dörtlü koalisyon hükümeti gitsin, hemen protokol imzalanacak, ardından hemen kaynak akışı başlayacak dendi. İşte İşte o açıklama;

Protokol ancak 20 Temmuz’da imzalanabildi. Bununla birlikte imzalanmış metni hala kimse görmedi. Metinde 1,215 milyon TL kaynak aktarılmasının öngörüldüğü basında yer aldı. Bugüne kadar yalanlanmadı. Ama yeni açıklamalardan bunun 750 milyon TL olabileceğini anlıyoruz. Dahası, yine basından kaynak akışının henüz başlamamış olduğunu da öğreniyoruz. Hükümet yetkilileri bu konuları görüşmek için Ankara’ya gidiyorlar. Ortada imzalanmış metin yok, kaynak aktarımı başlamamış, bunların nedenleri ile ilgili doyurucu hiçbir açıklama yapılmıyor. Halkımız adına dilerim ki hükümetin Ankara’daki toplantıları verimli geçer. Ancak özellikle kaynak 750 milyon TL ise hep gündeme getirdiğimiz “iç paket” ve “kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model” önerisinin de mutlaka acilen ciddiye alınması gerekiyor. Ekonomi önceliğimizdir diyerek hükümete gelip aylardır ekonomi dışında her şeyi gündem yapan hükümetimizin bu vesileyle de olsa ekonomiyi gündeme almış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

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