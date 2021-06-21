Erhürman: "Hükümet herşeyi kurultayına endeksli ayar peşinde"

“zor oyunu bozar... Bu kadar zorlayarak, kulaklarınızı muhalefete kapatarak halkın temel konularını kurultayınıza endeksleme hakkınız yok, bunun sonu karanlık” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin geçici Ad-hod komitede seçim ve halk oylaması yasasında değişiklik meselesini de eklemlediğini ifade ederek, “zor oyunu bozar...

Bu kadar zorlayarak, kulaklarınızı muhalefete kapatarak halkın temel konularını kurultayınıza endeksleme hakkınız yok, bunun sonu karanlık” diye konuştu.

Genel Kurula hitap eden Tufan Erhürman şöyle dedi;

“Bunun sonu karanlığa doğru gidiyor… Seçimi kurultaya göre ayar peşindesiniz. Seçim halk oylaması yasasını da getirdiniz ve bunun içine soktunuz. Bunun sonu hiç parlak değil… Tekrar tekrar söylüyorum zor, oyunu bozar. Bu kadar zorlayarak, kulaklarınızı muhalefete kapatarak halkın temel konuları kurultayınıza endeksleme hakkınız yok. Bunun sonu son derece karanlık… Bu ciddiyetsizliğin de sorumlusu sizsiniz”

Yalana dayalı propaganda yapıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Saçmalığın dibine vurduk” dedi, ve UBP grup başkan vekili Berova’yı eleştirdi.

Erhürman, yargının ara seçime ilişkin Meclis’e yazdığı yazıya yanıt almamasını hatırlatarak, Meclis’in Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi, “Bu çok mu normal?” diye sordu.

Meclis’in ‘çocuk bahçesine’ döndüğünü de ifade eden Erhürman, “Meclis’ten cehalet atılıyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümetin yalana dayalı propaganda yapıldığını söyledi, “Ad-Hoc Komite’de görüşülen Meclis’te karara bağlanacaksa, Hukuk Komitesi’nde görüşülen nereye gelecek” diye sordu.

‘Parti-meclis bütünleşmesine’ izin vermeyeceklerini dile getiren Erhürman, “El kaldıracağınız şey, bu memleketin ne hale getirileceğidir, farkında olun” dedi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu yerinden söz olarak, “Bırakın, Genel Kurul’da kararımızı verelim” dedi.