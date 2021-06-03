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Erhürman: Hükümet Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!

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CTP Milletvekili Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümeti eleştirdi.
Erhürman: Hükümet Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!

İşe o paylaşım;

Taammüden Yoksullaştırma!!!

Turizmde ve yüz yüze yükseköğretimde netleşmiş bir plan hala yok. Türk lirası değer kaybediyor, zamlar geliyor ama hukuka, sosyal ve ekonomik akla aykırı hayat pahalılığını dondurma kararında ısrar devam ediyor. Emekli olup da çalışanlara getirilen hukuka aykırı ek mükellefiyetlerde de öyle. Hayvancılara, üreticilere, aylar öncesinde yapılması gereken planların yokluğunun bedeli ödetiliyor. İnşaat sektörü köy yollarında bile devre dışı bırakılıyor...

Özet: "Hükumet" Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!!!

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