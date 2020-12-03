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Erhürman hükümet kruma görevini iade etti!

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Erhürman hükümet kruma görevini iade etti!
Erhürman hükümet kruma görevini iade etti!

Erhürman hükümet kruma görevini iade etti!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman göevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.

Erhürman çıkışta açıklamalar yaptı...

Koalisyon görüşmeleri sırasında hem de güven oyu sonrasında Eylül 2021'e kadar süreci götürme niyetindeyiz ancak 4'lü koalisyon modelinin GÜVEN'i sağlayabileceğini görmedik.

Özelilkle güven oyu alma noktasında bunu göremedik süremizi tam doldurmadan Cumartesi beklemeden göervi teslim ettik.

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