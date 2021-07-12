Erhürman: Hükümet meşru değil!

Tufan Erhürman: "Anayasayı ihlal eden hükümet fiilen görevde olsa da meşruiyetini yitirmiştir!"

İşte açıklama;

Anayasa ve yasaya göre Haziran ayında ara seçim yapılması gerekiyordu. Yapılmamasının yolu Haziran'dan önce bir yıl içinde erken seçim kararı alınmasıydı. Ne seçim yapıldı, ne de erken seçim kararı alındı. Anayasa da, yasa da ihlal edildi ve edilmeye devam ediliyor.

Anayasa'ya göre boşalan bakanlığın on gün içinde doldurulması gerekiyordu. Hala doldurulmadı. Anayasa bilfiil ihlal edilmeye devam ediliyor.

Herkes bu ihlallerin yaptırımını soruyor. Hiçbir anayasa koyucu bu kadar açık anayasa ihlali yapılacağı öngörüsüyle anayasa hazırlamaz. Yaptırım halkın iradesidir. Bunları yapan hükumet fiilen görevde olsa da meşruiyetini yitirmiştir!!! Yok hükmündedir!!!