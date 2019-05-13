  • BIST 87.596
  • Altın 250,812
  • Dolar 6,0732
  • Euro 6,8220
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Erhürman: “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz”

» »
Akıncı-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Erhürman: “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başbanı Tufan Erhürman, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz. Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP olarak görünüyor. Bunu ilk günden itibaren söyledik” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinden sonra basına kısa bir açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Erhürman, “Sayın Cumhurbaşkanı Mecliste güvenoyu alabilecek bir parti liderine görevi vermek ister. Güvenoyu alınabilecek durumu araştırıyor. Ben ilk günden, olması gerekenin, bir an önce bu görevin UBP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar’a verilmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de aynı şeyi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına söyledik” dedi.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erhürman, “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz. Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP olarak görünüyor. Zaten Mecliste en fazla milletvekiline sahip olan parti de UBP” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının CTP’nin bu görüşüyle ilgili değerlendirmesi olup olmadığının sorulması üzerine Erhürman, “Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı dinlemek için parti başkanlarıyla görüşme yapıyor” dedi.

“Hafta sonu istişareleri olup olmadığına” yönelik soru üzerine Erhürman, “Hiçbir istişarem olmadı” dedi.

“Siyasete hafta sonu arası verilmesine yönelik” eleştiriler olduğunun bertilmesi üzerine Erhürman, “Ben doğru ya da yanlış diyecek durumda değilim. Takdir Cumhurbaşkanınındır. Ben ilk günden itibaren partimin ve kendimin görüşü olarak Sayın Ersin Tatar’a görevin verilmesi gerektiğini belirttim. Bu istişarelerden farklı bir sonuç çıkması pek de mümkün değildi ama bu konuda yetki de takdir de Sayın Cumhurbaşkanındır” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP PM toplanıyor, Muhalefette mi kalacak? Koalisyon görüşmesi mi yapacak?13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
  • LTB'den gece denetimleri13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:40
  • Akıncı, Erhürman’ı kabul etti13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:14
  • GAÜ ve KAÜ'de 7 aydır maaşlar tam olarak ödenmiyor iddiası13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:53
  • Cumhurbaşkanı Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar’ı kabul etti13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:51
  • Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:31
  • Tatar Cumhurbaşkanlığı'nda, hükümet kurma süreci başladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:30
  • Son Dakika: HP Parti Meclisi toplanıyor, gündem hükümet oluşumu13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:15
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Mayıs 2019 Pazartesi 07:30
  • YDP MYK’sı bugün toplanarak muhtemel hükümet senaryolarını değerlendirdi12 Mayıs 2019 Pazar 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti