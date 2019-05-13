Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başbanı Tufan Erhürman, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz. Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP olarak görünüyor. Bunu ilk günden itibaren söyledik” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinden sonra basına kısa bir açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Erhürman, “Sayın Cumhurbaşkanı Mecliste güvenoyu alabilecek bir parti liderine görevi vermek ister. Güvenoyu alınabilecek durumu araştırıyor. Ben ilk günden, olması gerekenin, bir an önce bu görevin UBP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar’a verilmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de aynı şeyi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına söyledik” dedi.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erhürman, “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz. Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP olarak görünüyor. Zaten Mecliste en fazla milletvekiline sahip olan parti de UBP” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının CTP’nin bu görüşüyle ilgili değerlendirmesi olup olmadığının sorulması üzerine Erhürman, “Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı dinlemek için parti başkanlarıyla görüşme yapıyor” dedi.

“Hafta sonu istişareleri olup olmadığına” yönelik soru üzerine Erhürman, “Hiçbir istişarem olmadı” dedi.

“Siyasete hafta sonu arası verilmesine yönelik” eleştiriler olduğunun bertilmesi üzerine Erhürman, “Ben doğru ya da yanlış diyecek durumda değilim. Takdir Cumhurbaşkanınındır. Ben ilk günden itibaren partimin ve kendimin görüşü olarak Sayın Ersin Tatar’a görevin verilmesi gerektiğini belirttim. Bu istişarelerden farklı bir sonuç çıkması pek de mümkün değildi ama bu konuda yetki de takdir de Sayın Cumhurbaşkanındır” ifadelerine yer verdi.