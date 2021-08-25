ERHÜRMAN: "Hükumet" ortaklarından biri kurultayla, biri durmadan ona buna laf yetiştirip konuşmayla, biri de atamayla meşgul...

"Memleketin başka ne derdi var ki?!!"

Ana muhalefet CTP Lideri Tufan Erhürman Turizm Bakanlığı'na yapılan 2 atamayı eleştiren bir açıklama yaptı.

Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hükumet"ten giderayak iki müdür ataması daha! "Hükumet" ortaklarından biri kurultayla, biri durmadan ona buna laf yetiştirip konuşmayla, biri de atamayla meşgul..."dedi.

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamasın "Memleketin başka ne derdi var ki?!!" diye bitirdi.