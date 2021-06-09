  • BIST 1.450
  • Altın 521,114
  • Dolar 8,5764
  • Euro 10,4551
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok

» »
Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok
Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin rehavete kapıldığını ve eğitimde hiçbir planlamanın yapılmadığını vurguladı. Erhürman, Nihat Yılmaz başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul etti ve eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi. Parti olarak konuyu Meclis’te gündeme getirdiklerini ancak Azınlık Hükümeti’nin “Muhalefettesiniz diye böyle konuşuyorsunuz” tepkisi verdiğini ifade eden Erhürman, bir inisiyatif kurup bu konuları dile getirmenin Meclis’te dile getirmek kadar değerli olduğunu belirtti. Hükümetin internet üzerinden verilen eğitimin okuldaki eğitimi karşılıyormuş şeklinde bir hava çizdiğini kaydeden Erhürman, “Çocukları uzak tutmaya çalıştığımız şey, şu an onların eğitim için kullanabileceği tek araç haline geldi. Bağımlılığı daha da artıran bir süreç yaşadık. Okulda koşmaları oynamaları mümkündü, şimdi spor faaliyetlerinden de uzak kaldılar. Beden ve göz sağlıkları açısından kritik bir noktadayız” dedi.

ctp---egitim-beklemez-inisiyatifi-(1).jpg

“AVRUPA’DA BİRÇOK ÜLKE EN AZ EĞİTİMDEN FERAGAT ETTİ”

Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı kendilerinin de bir müddet bu konuda toleranslı davrandıklarını anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, ancak ilginç şeyler yaşandığını, hükümetin dershaneleri açtığını, okulları ise açmadığını söyledi. Güneyde eğitim alan birçok Kıbrıslı Türk öğrenci bulunduğuna da dikkat çeken Erhürman, bu öğrencilerin yüzlerce vaka çıkmasına rağmen güneye geçip okullarında eğitim aldıklarını belirtti. Avrupa’daki birçok ülkenin pandemi sürecinde en az eğitimden feragat ettiğini dile getiren Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise durumun tam tersi olduğunu aktardı.

 

“PLAN PROGRAM YOK”

Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri eğitimde bir planlama yapılması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, “Gerek yükseköğretimde gerek normal eğitimde plan program yok. Eylül ayı için hazırlanacak programın şimdiden açıklanması ve o planlar üzerinden konuşmamız gerekirdi. Muhalefetin de içine dahil edildiği süreçlerde konuşulması gerekirdi ki biz de katkı koyabilelim” dedi. Eğitim konusunda kimin ne kayba uğrayacağının hükümetin umurunda olmadığını dile getiren Erhürman, “Biz de bu konuda size daha fazla destek vereceğiz. Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamaması veya doğru düzgün bir seyreltme olmaksızın başlanması gibi şeylere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelede biz de sizinle birlikteyiz” dedi.

 

YILMAZ: ÇOCUKLARIMIZ EVE HAPSOLMUŞ DURUMDA

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz da, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinin en başından beri çocukların evlere hapsolduklarını ifade etti. 2020 yılında Nisan ayıdan Temmuz’a kadar sıfır vaka gidildiğini ancak bu sürecin hiç kimse tarafından değerlendirilmediğini kaydeden Yılmaz, “Çocuklarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Arkadaşlarını göremediler. İşin akademik boyutundan çok psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri etkilendi. Tamiratı zor yaralar açılmaya devam ediyor. Nisan ayından itibaren okulları açabilecekken hiç böyle bir girişim yapılmadı. Sağlık Üst Kurulunun bu konuda çekincesi yoktu ama Eğitim Bakanı ‘Herkes aşılanmadan eğitim başlamayacak’ dedi, sendikalar da bunu sahiplendi ve eğitimi çıkmaza soktular” dedi. Yılmaz, bu konunun ülkenin en önemli konusu haline getirilmesini istedi ve CTP’den de destek talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapılı Maraş'ta iki plaj halkın kullanımına açılıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
  • CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarın KKTC'ye Geliyor09 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
  • Denktaş. Hayat Pahalılığı Durdurulursa, Gelir Kaybı Yaşayan Vatandaşlar Daha da Fakirleşecek!09 Haziran 2021 Çarşamba 11:31
  • Serdar Denktaş'tan hükümete diyalog uyarı! Sonra niçin böyle oldu olmasın!09 Haziran 2021 Çarşamba 11:31
  • İstatistik Kurumu'ndan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyareti09 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
  • Ertuğruloğlu:Bakanlar Kurulu'nda tüm fahri temsilcileri görevden alacağız09 Haziran 2021 Çarşamba 11:26
  • Güney'de 18-22 yaş arası kişilere aşı portal açıldı, salı günü 23-27 yaş arası kişiler için 5.400 aşı randevusu verildi09 Haziran 2021 Çarşamba 11:11
  • Girne Ecevit Caddesi'nde Kaza, Selda Avcı Yoğun Bakımda09 Haziran 2021 Çarşamba 10:20
  • 3 Kişi ve 1 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:16
  • Düzce'de yangın09 Haziran 2021 Çarşamba 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti