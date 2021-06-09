Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin rehavete kapıldığını ve eğitimde hiçbir planlamanın yapılmadığını vurguladı. Erhürman, Nihat Yılmaz başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul etti ve eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi. Parti olarak konuyu Meclis’te gündeme getirdiklerini ancak Azınlık Hükümeti’nin “Muhalefettesiniz diye böyle konuşuyorsunuz” tepkisi verdiğini ifade eden Erhürman, bir inisiyatif kurup bu konuları dile getirmenin Meclis’te dile getirmek kadar değerli olduğunu belirtti. Hükümetin internet üzerinden verilen eğitimin okuldaki eğitimi karşılıyormuş şeklinde bir hava çizdiğini kaydeden Erhürman, “Çocukları uzak tutmaya çalıştığımız şey, şu an onların eğitim için kullanabileceği tek araç haline geldi. Bağımlılığı daha da artıran bir süreç yaşadık. Okulda koşmaları oynamaları mümkündü, şimdi spor faaliyetlerinden de uzak kaldılar. Beden ve göz sağlıkları açısından kritik bir noktadayız” dedi.

“AVRUPA’DA BİRÇOK ÜLKE EN AZ EĞİTİMDEN FERAGAT ETTİ”

Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı kendilerinin de bir müddet bu konuda toleranslı davrandıklarını anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, ancak ilginç şeyler yaşandığını, hükümetin dershaneleri açtığını, okulları ise açmadığını söyledi. Güneyde eğitim alan birçok Kıbrıslı Türk öğrenci bulunduğuna da dikkat çeken Erhürman, bu öğrencilerin yüzlerce vaka çıkmasına rağmen güneye geçip okullarında eğitim aldıklarını belirtti. Avrupa’daki birçok ülkenin pandemi sürecinde en az eğitimden feragat ettiğini dile getiren Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise durumun tam tersi olduğunu aktardı.

“PLAN PROGRAM YOK”

Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri eğitimde bir planlama yapılması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, “Gerek yükseköğretimde gerek normal eğitimde plan program yok. Eylül ayı için hazırlanacak programın şimdiden açıklanması ve o planlar üzerinden konuşmamız gerekirdi. Muhalefetin de içine dahil edildiği süreçlerde konuşulması gerekirdi ki biz de katkı koyabilelim” dedi. Eğitim konusunda kimin ne kayba uğrayacağının hükümetin umurunda olmadığını dile getiren Erhürman, “Biz de bu konuda size daha fazla destek vereceğiz. Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamaması veya doğru düzgün bir seyreltme olmaksızın başlanması gibi şeylere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelede biz de sizinle birlikteyiz” dedi.

YILMAZ: ÇOCUKLARIMIZ EVE HAPSOLMUŞ DURUMDA

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz da, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinin en başından beri çocukların evlere hapsolduklarını ifade etti. 2020 yılında Nisan ayıdan Temmuz’a kadar sıfır vaka gidildiğini ancak bu sürecin hiç kimse tarafından değerlendirilmediğini kaydeden Yılmaz, “Çocuklarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Arkadaşlarını göremediler. İşin akademik boyutundan çok psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri etkilendi. Tamiratı zor yaralar açılmaya devam ediyor. Nisan ayından itibaren okulları açabilecekken hiç böyle bir girişim yapılmadı. Sağlık Üst Kurulunun bu konuda çekincesi yoktu ama Eğitim Bakanı ‘Herkes aşılanmadan eğitim başlamayacak’ dedi, sendikalar da bunu sahiplendi ve eğitimi çıkmaza soktular” dedi. Yılmaz, bu konunun ülkenin en önemli konusu haline getirilmesini istedi ve CTP’den de destek talep etti.