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Erhürman: Hükümet sandalye oyununa devam ediyor

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Erhürman, hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, hükümetin bunun gailesini dahi çekmediğini, sandalye oyununa devam ettiğini söyledi. Erhürman, “Bunun bir bedeli var ve inanın ki sandığınızdan çok daha ağır olacak” dedi.
Erhürman: Hükümet sandalye oyununa devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, hükümetin bunun gailesini dahi çekmediğini, sandalye oyununa devam ettiğini söyledi. Erhürman, “Bunun bir bedeli var ve inanın ki sandığınızdan çok daha ağır olacak” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzeriden açıklama yapan Erhürman, şunları kaydetti:

% 33.32'lik hayat pahalılığı Göç Yasası diye bilinen yasadan sonra kamuya girenlerin net maaşına % 25 olarak yansıdı. Net maaşlar sizin belirlediğiniz hayat pahalılığı kadar bile artmadı. Asgari ücret bu hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlendi. Bu hayat pahalılığı kaç özel sektör çalışanının maaşına yansıyabildi?

Hayat pahalılığı belirlendikten sonraki Temmuz ayı hayat pahalılığı % 9.90. Ona da inanırsan! Bugün benzine 2 TL daha zam. Bu, her zamanki gibi benzin dışındaki pek çok şeyin de zamlanması demek.

Bu halkın yoksullaşma ve yoklaşma hızı gittikçe artıyor ve siz ülkeyi yönettiğini iddia edenler bunun gailesini dahi çekmiyor, sandalye oyununa devam ediyorsunuz. Bunun bir bedeli var ve inanın ki sandığınızdan çok daha ağır olacak!

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