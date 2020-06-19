Erhürman: Hükümet tek tek izahat vermeli

Erhürman, Bu bir hükümet meselesidir, sadece tek bir bakanın görevden alınması yeterli değildir. " ifadelerini kullandı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklama yaptı.

Erhürman, Bu bir hükümet meselesidir, sadece tek bir bakanın görevden alınması yeterli değildir. " ifadelerini kullandı

"Hükümetin yapılan tüm yanlışlarla ilgili tek tek izahat vermesi gerekiyor" diyen Erhürman bu konuda ısrarcı olacaklarını belirtti.

Erhürman, Temmuz ayında, güvene çok daha ihtiyaç duyacağımız günlere ilerlerken, yaşadıklarımız şu anda güven vermiyor” şeklinde konuştu.