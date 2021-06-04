Erhürman: Hükümete geldiğimizde ilk hedefimiz 5 yıllık kalkınma planı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ilk işlerinin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planını devreye koymak olacağını, bu sayede siyasetin de ülkenin kalkınmasına odaklanacağını ifade etti. Erhürman, sivil toplum örgütleri, sendikalar, ekonomik örgütlere yönelik başlatmış olduğu ziyaretler çerçevesinde, beraberindeki heyetle bugün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Özdil Nami, Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros ile Ekonomi Komitesi Başkanı ve PM Üyesi Berkan Tokar eşlik etti. Erhürman ziyarette CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da paylaştı.

“KÖYLERİMİZİN YOLLARINI YAPABİLECEK UZMANLARA SAHİBİZ”

Erhürman köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin ihalesiz olarak Türkiyeli iki firmaya paylaştırılmasının hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyindeki inşaat sektörünün köy yollarını yapacak uzmanlara sahip olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu kaynak buraya geldiğinde bizim inşaat sektörümüz yaparsa bunu, 1 geliyorsa çarpan etkisi ile ekonomiye 3 etki yapacaktır. 4-5 ay önce KTİMB Başkanı, Ankara teması sonrasında açıklama yaptı ve ‘Bu ihlaleler burada açılacak’ dedi. Hükümet ise tam tersi bir işlem yapıyor ve gelen ilk tepki de ‘Bizim de haberimiz yoktu’ oluyor. Nasıl bir yönetim anlayışıdır bu?” diye sordu.

“Bu soruların ve cevapların hükümetin gündeminde dahi olduğunu düşünmüyorum” diyen Erhürman, “Onların gündemi tamamen kurultaydır. Biz zaten çok önceden ‘bu hükümet ölü doğmuştur, ölü gözünden yaş gelmez’ dedik ve o yüzden erken seçimi zorluyorduk. Artık bunu daha da yüksek sesle tekrarlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLK İŞİMİZ 5 YILLIK PLANI DEVREYE KOYMAK OLACAK”

Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da anlatarak, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planı olarak geçtiğine işaret etti.

Erhürman, “Bu hükümet bu halkın gailesini çekmiyor” diyerek “O yüzden diyoruz ki ‘biz hükümete geldiğimiz andan itibaren ilk iş olarak 5 yıllık kalkınma planını devreye sokmaktır.

Biz bu çalışmalara taslak düzeyinde başladık. Bu taslağın hazırlanma konusunda da tüm ziyaret ettiğimiz SÖT’lerden, sendikalardan ve örgütlerden desteğini istiyoruz. Meclisten geçen uzun vadeli kalkınma planı hükümetler değişse bile değiştirme şansları olmasın. Bütçe görüşmeleri de anlam kazansın, siyaset de bu ülkenin kalkınmasına odaklansın” şeklinde konuştu.

“RUMLAR ÇÖZÜM İSTEYEN TARAF POZİSYONUNA GEÇTİ”

Kıbrıs Sorununda gelinen son aşamayı da değerlendiren Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, Cenevre’de takınılan tutumun “çözümsüzlük çözümdür” tutumu olduğunun altını çizdi. Tatar'ın sunduğu 6 maddelik önerinin ilk maddesinde iki tarafın statülerinin eşitlenmesi talebi olduğunu ifade eden Erhürman, bunun mümkün olmayacağının herkes tarafından bilindiğini anlattı. Cenevre’de yapılması gerekenin BMGK kararları ve parametrelerine aykırı davrananın Anastasiadis olduğunu ispatlamak olduğunu ancak bunun yapılmadığını kaydeden Erhürman, “Tatar’ın tutumu Anastasiadis’e bir fırsat verdi ve çözüm isteyen taraf olma pozisyonunu altın tepside sundu. Biz bir an önce kapsamlı çözüm istiyoruz ama bu tavır kapsamlı çözümü bilinmez bir geleceğe havale ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜRCAFER: ZORLAMANIN ANLAMI YOK

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, pandeminin yerle bir ettiği bir ekonomi ile karşı karşıya olunduğunu belirterek toplumun tarihinde olmadığı kadar moralinin bozuk olduğunu söyledi. Gelinen noktada erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Gürcafer, “eğer ülkede erken seçime gidilirse bu ülkenin ihtiyacı olan umutların tekrardan yeşermesi sağlanabilir. Geçtiğimiz hafta yaşadıklarımız bizde artık bir şeyleri tetikledi. Bu saatten sonra bizim amacımız, hedefimiz budur” dedi. “Yapılacak ve söylenecek olan çok şey vardır” diyen Gürcafer, “İktidarlar değişse de oluşturulan sosyo-ekonomik kalkınma planına sadık kalınması lazımdır” dedi.