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Erhürman, hükümeti bir kez daha istifaya çağırdı: “Bu memleketi rahat bırakın”

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Erhürman, hükümeti bir kez daha istifaya çağırdı: “Bu memleketi rahat bırakın”
Erhürman, hükümeti bir kez daha istifaya çağırdı: “Bu memleketi rahat bırakın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak istifa çağırısını yineledi.

CTP Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, şunları kaydetti:

“Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın!

Bugün artık geldiğimiz noktada, bir tek cümle söylüyorum sizlere, derhal istifa edin. Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın.”

 

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