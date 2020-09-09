Erhürman, hükümeti bir kez daha istifaya çağırdı: “Bu memleketi rahat bırakın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak istifa çağırısını yineledi.
CTP Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, şunları kaydetti:
“Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın!
Bugün artık geldiğimiz noktada, bir tek cümle söylüyorum sizlere, derhal istifa edin. Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın.”
Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) September 9, 2020
Bugün artık geldiğimiz noktada, bir tek cümle söylüyorum sizlere, derhal istifa edin. Derhal istifa edin ve bu memleketi artık rahat bırakın. https://t.co/f2F4rE6sfR
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