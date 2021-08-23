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Erhürman hükümeti hedef aldı, madde madde sıraladı

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkeyi enkaza çevirdiniz ve en kötüsü, umurunuzda bile değil!” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Erhürman hükümeti hedef aldı, madde madde sıraladı

İşte açıklama;

1. KIB-TEK'in akaryakıt alım ihalesi YİNE iptal!!!

2. Vaka sayıları da, kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı da artıyor. Duyarsızlık hat safhada, son günlerde aşılanma oranı çok düşük, denetim yok. Üstüne üstlük, Tabipler Birliği "açıklanan vaka sayıları ile başvuran hasta sayısının eşleşmediğini" açıklıyor.

3. Yüz yüze eğitim konusunda bakanlık her şey yolunda derken, Tabipler Birliği ve öğretmen sendikaları hazırlıkların yetersiz olduğundan söz ediyor. Vaka sayılarının artışıyla birlikte yüz yüze eğitim konusundaki endişeler artıyor.

4. Elektriğe zam tartıştırıldı, durdu. Herkes kurumun zararda olduğunu söylüyor ama bu konunun nasıl "halledildiğine" dair bir açıklama yok. Şimdi tüp gaza zam tartıştırılıyor...

5. Alım gücü düştükçe düşüyor. Asgari ücret konusunda işçi işveren yakınlaştı. Mesele sigorta prim desteği. Orada da henüz somut bir şey yok.

Ve kurultay çalışmaları, kurultay atışmaları, Sn. Tatar'ın günde on defa yaptığı, birbirinin tekrarı, bu ülkenin geleceği açısından hiçbir şey ifade etmeyen açıklamalar berdevam...

Elinizden ne gün kurtuluyor, ne gelecek!!! Ülkeyi enkaza çevirdiniz!!! Ve en kötüsü: Umurunuzda bile değil!!!

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