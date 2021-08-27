Erhürman: "Hükümetin Gitmesinden Başka Çözüm Yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin, bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olduğunu dile getirdi. Erhürman, Yeni Bakış Web Tv’de Meltem Sakin’in sunduğu Vizyon Programı’na konuk oldu. Bıçağın kemiğe dayandığına dikkat çeken Erhürman, halkın artık dayanacak gücünün kalmadığını vurguladı. “Azınlık hükümeti sorunlara sorun eklemeye her gün devam ediyor” diye konuşan Erhürman, bir hükümetin daha fazla bitemeyeceğini kaydetti. Erhürman, “Bu bir hükümet değil, felakettir” diye de konuştu.

“HÜKÜMETİN GİTMESİNDEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK”

Halkın ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin testleri de ücretli yaparak insanları her gün daha da zora soktuğunu söyledi. Bakanların birbirinden haberinin olmadığını ifade eden Erhürman, “Birinin söylediği diğerinin söylediğini tutmuyor. Başbakan bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor” dedi. Gelinen noktada hükümetin gitmesinden başka herhangi bir çözüm yolunun olmadığına dikkat çeken Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin sorunlara sorun eklemeye devam ettiğini vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin ne insan sağlığını önemsediğini ne de hukuk tanıdığını kaydeden Erhürman, asgari ücretin de henüz belirlenemediğine dikkat çekti.

“BU BİR HÜKÜMET DEĞİL, FELAKETTİR”

Ekonomiyi ‘yürümez’ hale getiren hükümetin PCR’ı ücretli yaparak neyi amaçladığını soran Erhürman, alınan kararla insanların test yapmaktan kaçacağını ve bulaşın daha da artacağını vurguladı. Erhürman, “Bir hükümet daha fazla bitemez. Yeter bu memleketin başına ördüğünüz çoraplar. Bu bir hükümet değil felakettir” diye konuştu. Mart 2020’den itibaren Azınlık Hükümeti’ne ‘plan yapmak’ için çağrıda bulunduklarını vurgulayan Erhürman, ilk günden beri özel sektörün korunması gerektiğini söylediklerini dile getirdi. Türkiye ile imzalanan protokolde ‘aslan payının’ özel sektöre ayrılması gerektiğini belirten Erhürman, aksi takdirde işsizliğin artacağını söylediklerini kaydetti.

“TARİHTE BU KADAR KÖTÜ BİR HÜKÜMET GELMEDİ”

Çarşının işlemesi durumunda maliyenin vergileri toplayabileceğine dikkat çeken Erhürman, ilerleyen aylarda bugüne kadar görülmemiş ekonomik krizle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Hükümetin derdinin sadece kurultay olduğunun altını çizen Erhürman, “Başka bir alemde yaşıyor bu arkadaşlar. Kurultayla ilgili her gün 3 açıklama yapıyorlar” diye konuştu. Bakanların, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlardan haberinin olmadığına dikkat çeken Erhürman, tarihte bu kadar kötü bir hükümetin olmadığını vurguladı. Hükümetin ‘ambale’ olduğunu ifade eden Erhürman, artık konuşacak bir şeyin kalmadığını söyledi.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

İstifa ederek memleketin önünün açılması gerektiğini kaydeden Erhürman, gelinen noktada vakaların yükselmesi halinde kapanmanın da yaşanabileceğini dile getirdi. Pandemi sürecinin düzgün yönetilmesinin önemine dikkat çeken Erhürman, kimsenin bu ülkeyi bu hale getirmeye hakkının olmadığını kaydetti. Böyle bir yapının daha önce görülmediğini belirten Erhürman, “Bir daha da inşallah görülmeyecektir” diye konuştu. Ülkede istikrarlı hükümet yapılarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erhürman, “Hükümet düşüyor dedikoduları arasında işleri bitirmek kolay değildir” dedi. İnsanların gerçekten beceriksiz Azınlık Hükümeti’nden “bunalmış” olduğunu vurgulayan Erhürman, bıçağın kemiğe fena halde dayandığını belirtti.