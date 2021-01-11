Erhürman hükümetin istifa etmiş bir hükümet olduğunu belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in erken seçim açıklamasının ardından hükümetin istifa etmiş bir hükümet olduğunu ve hükümet icraatlarında acil ve cari işler dışında yapılacak olan işlemlerin kabul edilmeyeceğini söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman Meclis’te yaptığı konuşmada, “Bu hükümetin kurulmasından çok kısa bir süre sonra bir tespit yapmıştık, bu ölü doğmuş bir hükümettir tespitiydi. Bu yaşananlar aslında hükümetin bir ölü doğmuş hükümet olduğunun teyididir. Ve bu teyidi yapan da iktidar partisi sıralarında oturan milletvekili arkadaşlarımdır. Geçen hafta burada yaptığımız konuşmada, görüşümüzün ret oyunun Sayın Resmiye Canaltay’a değil, Ulusal Birlik Partisi’nin gösterdiği adaya yönelik olduğunun tespitini yapmıştık. Aynı tespiti tekrarlıyorum. Dolayısıyla burada bir Meclis Başkanını dahi seçemeyen ve kendi içinde iradenin hangi yönde olacağına dair tespiti dahi yapamayan bir yapıla karşı karşıyayız. Bu nedenle Sayın Başbakan’ın bunu hükümete dair bir ret oyu olarak kabul etmiş olması ve konuşmayı da bu kabul üzerinden yapması gerçeğin kendisi tarafından teyidi açısından önemlidir. Doğru bir konuşma olduğunu düşünüyorum” dedi.

“SEÇİM YASASI DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYACI VAR”

Bundan sonra işleyecek olan sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Hepimizin bildiği gibi bir Seçim Yasası değişikliği ihtiyacı vardır. Bu Seçim Yasası değişikliği ihtiyacını partiler arasında istişarelerle gideririz. Bunun yöntemi bir Seçim Hükümeti yöntemimi olur, başka bir yöntem mi olur bunu da konuşuruz. Ama bir tespiti de bugün itibariyle yapalım, şu andan itibaren aslında istifa etmiş bir hükümet olduğunu kabul alıyoruz biz. Bu saatten itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapacağı sınavlar tabii ki yapılır, onlarla ilgili söyleyecek bir şeyimizin olmayacağını Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de söylemiştik. Ama onun dışında vatandaş yapmakmış, istihdam yapmakmış, başka bir türlü tasarruflar içine girmekmiş bütün bunların bu hükümet tarafından bu şartlar altında yapılmaya kalkınmasını hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimizi vurgulamak ihtiyacı içerisindeyim. Bugünden itibaren, Sayın Başbakan ile de uygun göreceği şekilde gerekli istişareler, diğer partiler ile birlikte yapılır. Seçim Hükümeti formülü konuşulacaksa bu konuşulur, başka bir formülle şu anki hükümet Seçim Yasası’nı bizimde içinde bulunduğumuz şekilde yapacaksa ve en erken zamanda seçime gidilecekse gidilir. Bundan sonrası artık hükümetin tek başına yapabileceği şey değil. Meclis’teki tüm siyasi partilerle birlikte yapmak gerekir. Rutin işler, cari işler, acil işler dışında da bu hükümetin artık bir tasarruf yapması kabul edilebilir değildir. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi adına konuşuyorum. Çıkan sonuçtan, hiç de mutluluk içinde değiliz. Bunu hükümeti oluşturan milletvekillerinin güvensizlik oyu olarak kabul ediyoruz” dedi.