Erhürman: Hükümetin zerre inandırıcılığı kalmadı!

İşte açıklama;

Türk lirası düştükçe, hayat pahalılaştıkça Maliye'nin gelirleri TL cinsinden artıyor. Çünkü fiyatlar arttıkça, oransal olarak toplanan vergi geliri de artıyor.

Buna karşın belediyelerde durum aynı değil. Orada hayat pahalılaştıkça giderler artıyor ama gelirler TL cinsinden sabit kalıyor. Onun için belediyelere yıl başında maliyenin öngörülen geliri üzerinden değil, gerçekleşen geliri üzerinden devlet katkısı verilmek zorunda.

Hele, ek bütçe görüşmelerinde Meclis'te söylediğimiz gibi, hayat pahalılığına karşın mahalli gelir öngörüsünü sırf belediyelere daha az devlet katkısı verilsin diye düşük göstermek asla kabul edilemez!

Hem "belediyeleri güçlendirecek reform" yapacağım deyip hem de hesap oyunlarıyla belediyelere ödenecek devlet katkısını kısmaya çalışırsanız, tam da bugün olduğu gibi zerre inandırıcılığınız kalmaz!