Erhürman: İç tüzükte oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Meclis iç tüzüğünde çift mühür geçersizdir diye bir ibare yok’ şeklindeki açıklamalara tepki göstererek, "Meclis iç tüzüğünde, oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok!" dedi.

İşte açıklama;

"Meclis iç tüzüğünde çift mühür geçersizdir diye bir ibare yok"!

"Hükumet"e mensup milletvekillerine "televizyonda mutlaka söyleyin" denilen cümlelerden biri de bu!

Anayasa, demokrasi, "gizli oy, açık sayım ilkesi" vs. Hak getire!

Bu arada Meclis'teki yetkili üç hukukçu, bu ülkenin eski Yüksek Mahkeme Başkanı, eski Yüksek Mahkeme üyesi/Ombudsmanı, eski Meclis Genel Sekreteri falan, iç tüzükte ne olup ne olmadığını bilmeden yorum yapmışlar demek ki!!! Bir tek "hükumet" milletvekillerine bunu ezberletenler biliyor!

Bu arada Meclis iç tüzüğünde, oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok! Demek ki bu durumda Meclis iç tüzüğünün meseleyi herkesin el becerisine bıraktığı, milletvekillerinin yeteneklerini sergilemesine alan açtığı şeklinde bir "yorum" yapmak gerekiyor

"Trajikomik" sözcüğünün sınırları hiç bu kadar zorlanmamıştı!