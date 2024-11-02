  • BIST 8885
  • Altın 3018.131
  • Dolar 34.3001
  • Euro 37.1624
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABüyük Av pazar günü başlıyor

Erhürman: İç tüzükte oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Meclis iç tüzüğünde çift mühür geçersizdir diye bir ibare yok’ şeklindeki açıklamalara tepki göstererek, "Meclis iç tüzüğünde, oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok!" dedi.
Erhürman: İç tüzükte oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok!

İşte açıklama;

"Meclis iç tüzüğünde çift mühür geçersizdir diye bir ibare yok"!

"Hükumet"e mensup milletvekillerine "televizyonda mutlaka söyleyin" denilen cümlelerden biri de bu!

Anayasa, demokrasi, "gizli oy, açık sayım ilkesi" vs. Hak getire!

Bu arada Meclis'teki yetkili üç hukukçu, bu ülkenin eski Yüksek Mahkeme Başkanı, eski Yüksek Mahkeme üyesi/Ombudsmanı, eski Meclis Genel Sekreteri falan, iç tüzükte ne olup ne olmadığını bilmeden yorum yapmışlar demek ki!!! Bir tek "hükumet" milletvekillerine bunu ezberletenler biliyor!

Bu arada Meclis iç tüzüğünde, oy pusulanızı "uçacık", "gemicik" şeklinde katlayıp atamazsınız diye bir ibare de yok! Demek ki bu durumda Meclis iç tüzüğünün meseleyi herkesin el becerisine bıraktığı, milletvekillerinin yeteneklerini sergilemesine alan açtığı şeklinde bir "yorum" yapmak gerekiyor

"Trajikomik" sözcüğünün sınırları hiç bu kadar zorlanmamıştı!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel, bir gece müşahede altında tutulacak01 Kasım 2024 Cuma 22:14
  • Geleneksel Bulgur Köftesi İçin PGI Tescil Çalışmaları01 Kasım 2024 Cuma 12:50
  • Haspolat’ta Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Rahatsızlık: E.B. Suçüstü Tutuklandı01 Kasım 2024 Cuma 11:49
  • İskele'de Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini01 Kasım 2024 Cuma 11:44
  • Pazar Günü, Metehan-Alayköy Çevre Yolunda Bisiklet Yarışı Gerçekleştiriliyor01 Kasım 2024 Cuma 11:42
  • Özdemir Berova: 2025’te hayat pahalılığı 2 kez ödenecek01 Kasım 2024 Cuma 11:25
  • Kurum bugün KKTC’ye gelecek01 Kasım 2024 Cuma 11:24
  • Bebek Arabasıyla Karşıya Geçen Yayaya Alkollü Sürücü Çarptı01 Kasım 2024 Cuma 11:23
  • " İsias davası son yayımlanan bilirkişi raporu ile cinayet davasına dönüştü!"31 Ekim 2024 Perşembe 16:47
  • Eczacılardan tepki! "Vatandaş Mağdur Ediliyor!"31 Ekim 2024 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti