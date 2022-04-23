Erhürman: ‘İktidar bizim işimiz’ ve ‘istikrar’ diyenler, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim döneminde ‘iktidar

bizim işimiz’ ve ‘istikrar’ diyenlerin, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattıklarını

vurguladı. Tuhaf bir yapıyla toplumun iki ay yaşadığının altını çizen Erhürman, istifayla da

üzerine tüy dikildiğini belirtti. Asgari ücretle geçinen insanların marketten bir şey alırken 5

defa düşündüğünü vurgulayan Erhürman, “İnsanlar perişandır. Bu perişanlığın içinde bu

rezaletler yaşanıyor. İnsanların sinirleri tel tel oldu. Elbette bunun bir hesabı var ve görülür”

dedi. Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan

Erhürman, ortada umudu kaybedecek zeminin olmadığını kaydetti ve “Umut, Kıbrıs Türk

halkının kendisidir” diye konuştu.



ERHÜRMAN: YAŞANANLAR ERKEN SEÇİMİ ÇOK NET OLARAK GÖSTERİYOR



Sayın Faiz Sucuoğlu’nun daha iki ay önce kurulan hükümetin kurulma çalışmaları sırasında

söylediği ‘gerekirse erken seçime gideriz’ sözlerini hatırlatan Erhürman, “Siz daha hükümeti

kurmadan erken seçimden bahsederseniz, bu durum erken seçimi getirecek demiştik” diye

konuştu. Şimdi yaşananların ise erken seçimi çok net olarak gösterdiğine dikkat çeken

Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’na

vermesiyle ilgili olarak da ‘Gene törenler olacak, ceketler iliklenecek’ ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’nun almasından sonra CTP’ye gelmesinin

çok da gerekli olmadığını dile getiren Erhürman, “Sayın Sucuoğlu da biliyor gerekli

olmadığını. Sayın Sucuoğlu daha iki gün önce Sayın Tatar bana verecek görevi dedi ve zaten

ortaklarımızla uyumluyuz, bakanlar kurulu listesinden 3-4 bakanı değişip yolumuza devam

edeceğiz demişti. Böyle bir yapı var karşımızda” diye konuştu.



“BU SAATTEN SONRA BU HÜKÜMET DİKİŞ TUTMAZ”



Erhürman, “Bu saatten sonra bu hükümet dikiş tutmaz” dedi. İstifa eden hükümetin iki ay

içerisinde her gün kaos yarattığına vurgu yapan Erhürman, “Bu krizin ortasında 59 gündür

dikiş tutmadığı belli olan bir hükümet var” diye konuştu. İmzalanmasının üzerinden günler

geçmesine rağmen protokolün hala ortada olmadığını hatırlatan Erhürman, topluma bu

kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun yaşatıldığını kaydetti. Yaşananların inanılır gibi

olmadığının altını çizen Erhürman, “Hükümet istifa ediyor, istifa eden başkana hükümet

kurma görevi veriliyor” dedi. Hükümetin karşısında fazlasıyla sabırlı bir halk olduğunu

söyleyen Erhürman, “Bu arkadaşların hiçbiri, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmeye

niyetleri de yok. Bu arkadaşların dertleri kim nereye oturacaktır. Bu zihniyetin tek derdi, kim

nereye atanacak. Medya üzerinden de birbirlerine mesaj veriyorlar” diye konuştu.



“MEMLEKETİ MASKARALIĞA ÇEVİRDİLER”



Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, Sayın Ersin Tatar’a yönelik söylediği, ‘Sayın Sunat Atun’u görevden

alamadı’ sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sen ne demek istedin Sayın Sunat Atun’u

görevden alamadın derken? Bunları kimse konuşmayacak mı? ‘Alamadın’ çok ciddi bir

iddiadır. Memleketi maskaralığa çevirdiler. Başbakan çıkıyor ve Cumhurbaşkanına Sunat

Atun’u görevden alamadın diyor. Yetkin yetmedi, bir şeyden çekiniyorsun diyor” dedi.

Erhürman, “Ceketler ilikleniyor ve hükümet kurma görevi tekrardan veriliyor. Görevden alamadın derken kimden bahsediliyor? Dik dur derken kime karşı dik durmaktan bahsediyor? Herkes anlıyor ama diliniz mi varmıyor? ‘Türkiye sana görevden aldırmadı’ mı demek istiyorsun? Bunu Sayın Faiz Sucuoğlu söylüyor. ‘Dik dur’ dediğinde, Ersin Tatar’a karşı mı dik duruyorsun, Türkiye’ye karşı mı dik duruyorsun?” diye sordu.



“SAYELERİNDE ŞAŞIRMA YETENEĞİMİZİ KAYBETTİK”



Sokakta herkesin, “Sayın Sunat Atun’u görevden alamadıysa, yeni kabinede Sunat Atun

olacak mı olmayacak mı?” sorusunu konuştuğunu belirten Erhürman, “Ben artık

şaşırmıyorum. Sizin sayenizde şaşırma yeteneğimizi kaybettik” dedi. CTP’nin hangi

noktalarda sorumluluk üstleneceğini birçok kez söylediğinin altını çizen Erhürman, CTP’nin,

koltuğa oturmak için hükümet kurmayacağını söyledi. Nisan ayının sonu gelmesine rağmen

insanların mart ayında ne kadar elektrik faturası ödeyeceğini hala bilmediğini vurgulayan

Erhürman, alkollü içki zammında yaşanan krizi de hatırlattı. Erhürman, “Başbakan alkollü

içkide rakam verecek ve sonra hepsi korona oldu diyecek. Bir devlet herkesin aynı anda

korona olması sonucunda daha önce yayınlanmış bir kararın üzerindeki rakamları

değişemiyorsa, zaten söyleyecek bir şey kalmaz” dedi. Tuhaf bir yapıyla toplumun 2 ay

yaşadığını ifade eden Erhürman, istifayla birlikte de söz konusu durumun üzerine tüy

dikildiğini vurguladı.



“YAŞANANLAR NE TİYATRODUR NE DE KOMEDİ… HERKESİ SANATA SAYGIYA DAVET

EDİYORUM”



Erhürman, tüm bunların ardından aynı hükümetin tekrar kurulacağını ve kendilerinden de

‘hükümetmiş’ gibi olan yapıya, ‘hükümetmiş’ gibi davranılmasının mı beklendiğini sordu.

Erhürman, “Bu memlekette yaşam bu kadar maskaralığa çevrilebilir mi?” diye sordu.

Yaşanılanların ne tiyatro ne de komedi olduğuna dikkat çeken Erhürman, herkesi sanata

saygıya davet etti. Erhürman, hiçbir sanat eserinin böyle olmadığının altını çizdi. “Bu sanat

eseri değil maskaralıktır” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunları yaşamayı hak

etmediğini belirtti. Bir kişinin bile bu yaşatılanların normal bir şey olduğunu

söyleyemeyeceğini vurgulayan Erhürman, yaşananların ‘dakikayı kurtarma çabaları’

olduğunu kaydetti. Erhürman, “Çok cesur kararlar alacağız diyeceksiniz, iktidar bizim işimiz

diyeceksiniz. Seçimde kullandığınız sloganla yüzde 40 oy alacaksınız ve 59 gün kalacaksınız

görevde. İktidar bizim işimiz ve istikrar diyenler, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattı”

diye konuştu.



“BU PERİŞANLIĞIN İÇİNDE BU REZALETLER YAŞANIYOR”



Asgari ücretle geçinen insanların marketten bir şey alırken 5 defa düşündüğünü vurgulayan

Erhürman, “İnsanlar perişandır. Bu perişanlığın içinde bu rezaletler yaşanıyor. İnsanların

sinirleri tel tel oldu. Elbette bunun bir hesabı var ve görülür” dedi. TC ve KKTC ilişkilerinin

tarihte hiç bu kadar kötü olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu, Türkiye’yi en çok biz

seviyoruz diyenler bu hale getirdi. Hiçbir zaman bu düzeye düşmemişti ilişkiler. CTP’nin tarzı

TC-KKTC ilişkilerinin doğru zeminde olmasıdır” diye konuştu. İmzalanan protokolün hala

ellerine geçmemesini eleştiren Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokolden iki gün sonra

istifa edildiğini de hatırlattı. Halkın artık tüm yaşananları görmek zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Neden battı bu memleket? Kendiliğinden mi battı? Bütün yapılanların hiçbir ilgisi mi yok?” diye sordu.

“UMUT KIBRIS TÜRK HALKININ KENDİSİDİR”



İstifa eden hükümetin bilinçli olarak önerileri görmezden geldiğine dikkat çeken Erhürman, 4

milyar 250 milyonluk protokolün, 1 milyar 46’sının da AKSA’ya ödeneceğinin ortaya çıktığını

belirtti. Erhürman, “Bu kadar ne yaptığını bilmeme hali daha önce hiç görülmedi” diye

konuştu. “Bu arkadaşlarda müthiş bir rahatlık var. Öyle bir zihniyetten geliyorlar ki; Anayasa

onlar için teferruattır, ayak bağıdır” dedi. Demokrasinin bir kültür olduğunun altını çizen

Erhürman, halkın özgüveninin de yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. “Bütün bunlar Kıbrıs Türk

halkının kaderi değildir. Kimse bunu kader gibi göstermeye kalkmasın. Kimse, Kıbrıs Türk

halkı yönetme becerisine sahip değildir demeye kalkmasın” dedi. Ortada umudu kaybedecek

zeminin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Umut Kıbrıs Türk halkının kendisidir” diye ekledi.