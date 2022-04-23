Erhürman: ‘İktidar bizim işimiz’ ve ‘istikrar’ diyenler, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim döneminde ‘iktidar
bizim işimiz’ ve ‘istikrar’ diyenlerin, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattıklarını
vurguladı. Tuhaf bir yapıyla toplumun iki ay yaşadığının altını çizen Erhürman, istifayla da
üzerine tüy dikildiğini belirtti. Asgari ücretle geçinen insanların marketten bir şey alırken 5
defa düşündüğünü vurgulayan Erhürman, “İnsanlar perişandır. Bu perişanlığın içinde bu
rezaletler yaşanıyor. İnsanların sinirleri tel tel oldu. Elbette bunun bir hesabı var ve görülür”
dedi. Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, ortada umudu kaybedecek zeminin olmadığını kaydetti ve “Umut, Kıbrıs Türk
halkının kendisidir” diye konuştu.
ERHÜRMAN: YAŞANANLAR ERKEN SEÇİMİ ÇOK NET OLARAK GÖSTERİYOR
Sayın Faiz Sucuoğlu’nun daha iki ay önce kurulan hükümetin kurulma çalışmaları sırasında
söylediği ‘gerekirse erken seçime gideriz’ sözlerini hatırlatan Erhürman, “Siz daha hükümeti
kurmadan erken seçimden bahsederseniz, bu durum erken seçimi getirecek demiştik” diye
konuştu. Şimdi yaşananların ise erken seçimi çok net olarak gösterdiğine dikkat çeken
Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’na
vermesiyle ilgili olarak da ‘Gene törenler olacak, ceketler iliklenecek’ ifadelerini kullandı.
Hükümet kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’nun almasından sonra CTP’ye gelmesinin
çok da gerekli olmadığını dile getiren Erhürman, “Sayın Sucuoğlu da biliyor gerekli
olmadığını. Sayın Sucuoğlu daha iki gün önce Sayın Tatar bana verecek görevi dedi ve zaten
ortaklarımızla uyumluyuz, bakanlar kurulu listesinden 3-4 bakanı değişip yolumuza devam
edeceğiz demişti. Böyle bir yapı var karşımızda” diye konuştu.
“BU SAATTEN SONRA BU HÜKÜMET DİKİŞ TUTMAZ”
Erhürman, “Bu saatten sonra bu hükümet dikiş tutmaz” dedi. İstifa eden hükümetin iki ay
içerisinde her gün kaos yarattığına vurgu yapan Erhürman, “Bu krizin ortasında 59 gündür
dikiş tutmadığı belli olan bir hükümet var” diye konuştu. İmzalanmasının üzerinden günler
geçmesine rağmen protokolün hala ortada olmadığını hatırlatan Erhürman, topluma bu
kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun yaşatıldığını kaydetti. Yaşananların inanılır gibi
olmadığının altını çizen Erhürman, “Hükümet istifa ediyor, istifa eden başkana hükümet
kurma görevi veriliyor” dedi. Hükümetin karşısında fazlasıyla sabırlı bir halk olduğunu
söyleyen Erhürman, “Bu arkadaşların hiçbiri, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmeye
niyetleri de yok. Bu arkadaşların dertleri kim nereye oturacaktır. Bu zihniyetin tek derdi, kim
nereye atanacak. Medya üzerinden de birbirlerine mesaj veriyorlar” diye konuştu.
“MEMLEKETİ MASKARALIĞA ÇEVİRDİLER”
Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, Sayın Ersin Tatar’a yönelik söylediği, ‘Sayın Sunat Atun’u görevden
alamadı’ sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sen ne demek istedin Sayın Sunat Atun’u
görevden alamadın derken? Bunları kimse konuşmayacak mı? ‘Alamadın’ çok ciddi bir
iddiadır. Memleketi maskaralığa çevirdiler. Başbakan çıkıyor ve Cumhurbaşkanına Sunat
Atun’u görevden alamadın diyor. Yetkin yetmedi, bir şeyden çekiniyorsun diyor” dedi.
Erhürman, “Ceketler ilikleniyor ve hükümet kurma görevi tekrardan veriliyor. Görevden alamadın derken kimden bahsediliyor? Dik dur derken kime karşı dik durmaktan bahsediyor? Herkes anlıyor ama diliniz mi varmıyor? ‘Türkiye sana görevden aldırmadı’ mı demek istiyorsun? Bunu Sayın Faiz Sucuoğlu söylüyor. ‘Dik dur’ dediğinde, Ersin Tatar’a karşı mı dik duruyorsun, Türkiye’ye karşı mı dik duruyorsun?” diye sordu.
“SAYELERİNDE ŞAŞIRMA YETENEĞİMİZİ KAYBETTİK”
Sokakta herkesin, “Sayın Sunat Atun’u görevden alamadıysa, yeni kabinede Sunat Atun
olacak mı olmayacak mı?” sorusunu konuştuğunu belirten Erhürman, “Ben artık
şaşırmıyorum. Sizin sayenizde şaşırma yeteneğimizi kaybettik” dedi. CTP’nin hangi
noktalarda sorumluluk üstleneceğini birçok kez söylediğinin altını çizen Erhürman, CTP’nin,
koltuğa oturmak için hükümet kurmayacağını söyledi. Nisan ayının sonu gelmesine rağmen
insanların mart ayında ne kadar elektrik faturası ödeyeceğini hala bilmediğini vurgulayan
Erhürman, alkollü içki zammında yaşanan krizi de hatırlattı. Erhürman, “Başbakan alkollü
içkide rakam verecek ve sonra hepsi korona oldu diyecek. Bir devlet herkesin aynı anda
korona olması sonucunda daha önce yayınlanmış bir kararın üzerindeki rakamları
değişemiyorsa, zaten söyleyecek bir şey kalmaz” dedi. Tuhaf bir yapıyla toplumun 2 ay
yaşadığını ifade eden Erhürman, istifayla birlikte de söz konusu durumun üzerine tüy
dikildiğini vurguladı.
“YAŞANANLAR NE TİYATRODUR NE DE KOMEDİ… HERKESİ SANATA SAYGIYA DAVET
EDİYORUM”
Erhürman, tüm bunların ardından aynı hükümetin tekrar kurulacağını ve kendilerinden de
‘hükümetmiş’ gibi olan yapıya, ‘hükümetmiş’ gibi davranılmasının mı beklendiğini sordu.
Erhürman, “Bu memlekette yaşam bu kadar maskaralığa çevrilebilir mi?” diye sordu.
Yaşanılanların ne tiyatro ne de komedi olduğuna dikkat çeken Erhürman, herkesi sanata
saygıya davet etti. Erhürman, hiçbir sanat eserinin böyle olmadığının altını çizdi. “Bu sanat
eseri değil maskaralıktır” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunları yaşamayı hak
etmediğini belirtti. Bir kişinin bile bu yaşatılanların normal bir şey olduğunu
söyleyemeyeceğini vurgulayan Erhürman, yaşananların ‘dakikayı kurtarma çabaları’
olduğunu kaydetti. Erhürman, “Çok cesur kararlar alacağız diyeceksiniz, iktidar bizim işimiz
diyeceksiniz. Seçimde kullandığınız sloganla yüzde 40 oy alacaksınız ve 59 gün kalacaksınız
görevde. İktidar bizim işimiz ve istikrar diyenler, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattı”
diye konuştu.
“BU PERİŞANLIĞIN İÇİNDE BU REZALETLER YAŞANIYOR”
Asgari ücretle geçinen insanların marketten bir şey alırken 5 defa düşündüğünü vurgulayan
Erhürman, “İnsanlar perişandır. Bu perişanlığın içinde bu rezaletler yaşanıyor. İnsanların
sinirleri tel tel oldu. Elbette bunun bir hesabı var ve görülür” dedi. TC ve KKTC ilişkilerinin
tarihte hiç bu kadar kötü olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu, Türkiye’yi en çok biz
seviyoruz diyenler bu hale getirdi. Hiçbir zaman bu düzeye düşmemişti ilişkiler. CTP’nin tarzı
TC-KKTC ilişkilerinin doğru zeminde olmasıdır” diye konuştu. İmzalanan protokolün hala
ellerine geçmemesini eleştiren Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokolden iki gün sonra
istifa edildiğini de hatırlattı. Halkın artık tüm yaşananları görmek zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Neden battı bu memleket? Kendiliğinden mi battı? Bütün yapılanların hiçbir ilgisi mi yok?” diye sordu.
“UMUT KIBRIS TÜRK HALKININ KENDİSİDİR”
İstifa eden hükümetin bilinçli olarak önerileri görmezden geldiğine dikkat çeken Erhürman, 4
milyar 250 milyonluk protokolün, 1 milyar 46’sının da AKSA’ya ödeneceğinin ortaya çıktığını
belirtti. Erhürman, “Bu kadar ne yaptığını bilmeme hali daha önce hiç görülmedi” diye
konuştu. “Bu arkadaşlarda müthiş bir rahatlık var. Öyle bir zihniyetten geliyorlar ki; Anayasa
onlar için teferruattır, ayak bağıdır” dedi. Demokrasinin bir kültür olduğunun altını çizen
Erhürman, halkın özgüveninin de yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. “Bütün bunlar Kıbrıs Türk
halkının kaderi değildir. Kimse bunu kader gibi göstermeye kalkmasın. Kimse, Kıbrıs Türk
halkı yönetme becerisine sahip değildir demeye kalkmasın” dedi. Ortada umudu kaybedecek
zeminin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Umut Kıbrıs Türk halkının kendisidir” diye ekledi.
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