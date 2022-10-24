Erhürman: İktidara geldiğimizde bu yasayı kökten değiştirip, yarattığınız kaosu temizleyeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin iktidara gelir gelmez Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasada kökten değişiklikler yapıp yaratılan kaosu temizleyeceğini, bu konuda da çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı’na yönelik bu sabah açıkladığı karara saygılı olduklarını ancak mahkemenin sadece yürütmeyi durdurma talebini reddettiğini, esas davanın ret veya iptal edilmediğini söyledi ve sürecin devam ettiğine vurgu yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, CTP’nin mahkemeye başvurduğu sırada bir de dilekçe verdiğini, bu dilekçede de yürütmenin durdurulup ara emri verilmesi talebinde bulunduğu, bu sabah açıklanan kararda da bu talebin reddedildiğini ifade etti.

Bugün açıklanan kararın, CTP’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ettiği maddelerin Anayasa’ya uygun olduğu anlamına gelen bir karar olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu anlayalım ki bizim üzüldüğümüzü iddia eden arkadaşlar da gereksiz bir sevince kapılmasınlar. Bu kararı dinleyip de üstüne üstlük bu sonuca varmasınlar. Dava ret ve iptal edilmiş falan değil, dava devam ediyor. Sadece yürütmeyi durdurma talebi reddedildi” dedi.

“YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞ MADDELER HENÜZ İNCELENMEDİ”

Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini incelerken yasanın pek çok maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma talebinin incelenmediğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bunların henüz yürürlüğe girmemiş maddeler olduğunu açıkladı. Anayasa Mahkemesi’nin, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren maddelerin incelediğini kaydeden Erhürman, “O maddeler de CTP’nin davasında ‘Hiçbir noktada 18 olmaz, 28 kalmalıdır’ diye bir iddia hiçbir şekilde dile getirilmedi, getirilemez de zaten. Önemli olan sizin bunu Anayasaya uygun yapmış olmanızdır” dedi. Mahkemenin ilgili yasada 4,6 ve 11’inci maddenin bir kısmını inceleyip karar verdiğini hatırlatan Erhürman, “Neden biz henüz yürürlüğe girmemiş maddelerin yürürlüğe girmesinin durdurulmasını istedik? Çünkü bu davanın esası belediye seçimleri yapılmadan önce görüşülemeyecek. Belediye seçimleri yapıldıktan sonra da birinci gün itibariyle memlekette büyük bir kaos doğacak, bu iddiamız devam ediyor” dedi.

“CTP ANAYASA MAHKEMESİ HANGİ KARARI ALIRSA ALSIN SONSUZ SAYGI DUYAR”

CTP’nin Anayasa Mahkemesi hangi kararı alırsa alsın sonsuz saygı duyacağının altını çizen Tufan Erhürman, görüşülen maddelerle ilgili ilk bakışta Anayasa’ya aykırılık görülmediğini ancak derine inildiğinde ne görüleceğini yine mahkemenin açıklayacağını kaydetti. Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin bu işi bitirmediğini vurguladı ve “Bitmiş de zafer kazanmış edasıyla bakmak bizim için hukuk devleti zihniyetine sahip insanlar için bu bakış temelden sakattır” dedi. Mahkemenin, CTP’nin bu yasaya ilişkin tüm maddelerde Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla ilgili nihai kararı henüz vermediğinin altını çizen Erhürman, siyaseten ve demokratik anlamda iddialarının hala sürdüğünü kaydetti.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU YASADA KÖKTEN DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK ZORUNDAYIZ”

CTP’nin bugüne kadar Anayasa’ya aykırılık denetimini başarıyla yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Genel Başkan Tufan Erhürman, hep birlikte nihai kararı bekleyeceklerini işaret etti. Seçimler bittikten sonra da hükümetin yarattığı kaosun giderilebilmesi için her türlü çalışmayı ortaya koyacaklarını ifade eden Erhürman, CTP iktidara geldiğinde bu yasada kökten değişiklikler yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Erhürman, “Ne değişiklik yapacağımızı da şimdiden çalıştık. Yerel seçimin arkasından zaten kapının arkasında erken seçim var. Erken seçimin ardından CTP bu yarattığınız kaosu ve keşmekeşi temizleyecek çalışmayı hazırlamış durumdadır” şeklinde konuştu.