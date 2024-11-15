  • BIST 9428.85
  • Altın 2845.243
  • Dolar 34.4195
  • Euro 36.333
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Erhürman ile Özel görüştü: “Görüş alışverişine devam edeceğiz”

» »
Erhürman ile Özel görüştü:“Görüş alışverişine devam edeceğiz”
Erhürman ile Özel görüştü: “Görüş alışverişine devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini kabul etti. Erhürman’a görüşmede Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Grup Başkan Vekilleri Sıla Usar İncirli ile Erkut Şahali eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti. Görüşme, hediye takdimiyle son buldu.

 

Erhürman: Temaslarımız devam edecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşme sonrası yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. CHP heyeti ile son dönemde çok sık birlikte olduklarını belirten Erhürman, “New York’ta da görüşme fırsatı bulduk. CTP ile CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’a üye olan iki kardeş parti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu temaslarımız bundan sonra da devam edecek. Görüş alışverişine devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Özel: Son bir yılda üçüncü ziyaretimiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada, son bir yılda üçüncü kez Kıbrıs’a geldiklerini kaydetti. Özel, “Kardeş partimiz CTP’yi bu gelişimizde de ziyaret ettik. Bugün, Kıbrıs için çok önemi bir gün. KKTC’nin 41’inci yaş günü. KKTC’nin 41’inci yaş gününü CHP üyeleri adına kutluyorum” diye konuştu ve Tufan Erhürman ile heyetini ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, tebrik kabul etti15 Kasım 2024 Cuma 11:08
  • Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek15 Kasım 2024 Cuma 11:07
  • Akansoy: Halka hizmet edecek “hükümet” yok, birinci gündemimiz erken seçimdir14 Kasım 2024 Perşembe 16:29
  • Ağır silah atışı yapacak14 Kasım 2024 Perşembe 15:00
  • “Guterres gayriresmî genişletilmiş görüşmelerde kararlıdır”14 Kasım 2024 Perşembe 14:59
  • KTSO ve KTEZO, kapanma hızı artan esnaf için eylem düzenleyecek14 Kasım 2024 Perşembe 12:23
  • 352 Sürücü Rapor Edildi14 Kasım 2024 Perşembe 11:52
  • Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı14 Kasım 2024 Perşembe 11:51
  • Ağırdağ’da Alkollü Şahıstan Tehdit ve Hasar Olayı14 Kasım 2024 Perşembe 11:48
  • Balıkesir'de Ani Ölüm: 42 Yaşında Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi14 Kasım 2024 Perşembe 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti