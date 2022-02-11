Erhürman: İlkeler üzerinde bir görüşme gerçekleşti

Görüşmeye CTP heyetinden, Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Armağan Candan, Fikri Toros ve MYK üyesi Tülin Murat da katıldı. İki partinin heyetleri arasında gerçekleşen görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmede sadece ilkelerin konuşulduğuna dikkat çekti.

“Bir hükümet kurulacaksa, yola çıkılacağında ilkeler üzerinde gerçek bir uzlaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, samimiyetle tüm konuları değerlendireceklerini kaydetti ve bir şey olmayacaksa da gerekçelerini halkla paylaşacaklarını ifade etti.

ERHÜRMAN: KONULAR İYİ NİYETLİ VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILDI

Samimi ve iyi niyetli bir görüşme gerçekleştiğinin altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sadece ilkeler üzerinde bir görüşme gerçekleştiğini vurguladı. Başta Kıbrıs sorunu olmak üzere belli başlı konularda iki partinin duruşlarının kamuoyunun malumu olduğuna dikkat çeken Erhürman, samimiyetle bu görüşlerin paylaşıldığını ifade etti. “Onun dışında UBP’nin sunduğu bir metin var. Bizim açıkladığımız görüşlerimiz var” diye konuşan Erhürman, karşılıklı olarak görüşlerin değerlendirileceğini kaydetti. Farklılıkların da herkes tarafından bilindiğini dile getiren Erhürman, iyi niyetle ve samimi bir şekilde söz konusu konuların paylaşıldığını söyledi.





“İLKELERE DAİR HER ŞEYİ KONUŞMAK İSTEDİK”

Hafta sonu boyunca bunların değerlendirileceğini yineleyen Erhürman, “Samimi ve içten bir toplantıydı, ilkelere dair her şeyi konuşmak istedik” dedi. İş ola bir görüşme olmadığını belirten Erhürman, “CTP muhalefette kalmak istiyor” iddialarını da yanıtladı. Çok uzun süreden beridir söz konusu durum hakkında gereksiz spekülasyon yapıldığının altını çizen Erhürman, “Bizim muhalefette kalma gibi bir stratejimiz yok. Bir hükümet kurulacaksa, yola çıkılacağında ilkeler üzerinde gerçek bir uzlaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.





“İÇ POLİTİKADA FARKLILIKLAR DAHA AZ, DIŞ POLİTİKADA DAHA ÇOK”

“İç politikada farklılıklar daha az, dış politikada daha çok. Bizim dış politikadaki duruşumuz da herkesin malumudur” diyen Erhürman, Kıbrıs sorunun hem kapsamlı çözüm açısından federasyon zemininde değerlendirdiklerini hem de dışarıyla ilişkide doğru zemini önemsediklerini vurguladı. Karşılıklı olarak tüm görüşleri değerlendireceklerini ifade eden Erhürman, “CTP’nin derdi bu kriz döneminde Kıbrıs Türk halkının en doğru yöntemle karşı karşıya kalmasıdır. İş ola hükümet kurup da istikrarsızlıkla halkı karşı karşıya bırakmamaktır. Samimiyetle değerlendireceğiz. Bir şey olmayacaksa da gerekçelerini halkla paylaşacağız” diye ekledi.





SUCUOĞLU: ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILARI KONUŞMA FIRSATI YAKALADIK

Görüşme sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, samimi bir ortamda, ülkenin içinde bulunduğu özellikle ekonomik sıkıntıları konuşma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Olumlu bir havada geçen bir görüşme olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Gayet olumlu, sağlıklı ve