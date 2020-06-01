Erhürman: “İmzalanan anlaşma ile reel sektöre, çalışanlara hiçbir şey gitmiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, “Koroanvirüs süreci neden maliyeyi sıkıntıya soktu ve bundan sonra da sıkıntıda bırakma riski taşıyor?” asıl soru bu” diyerek, piyasada bir dönem kapatma kararı alındığını, açıldığı dönemde de eski performansını sergileyemeyeceğinin bilindiğini, dolayısıyla maliyenin sıkıntı yaşadığını ve yaşayacağını söyledi.

Hükümetin, muhalefet ile görüşmüş olsaydı, bu işin bel kemiği olan 1 milyar 150 milyon TL’lik dış borcun kullanımına ilişkin gelirlere ve cari bütçedeki giderlere bakılacağını işaret eden Erhürman, “Soruyorum, bu kaynak neye hizmet edecek?” bu para sadece maliyeyi rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Maliyenin girdisi ne olacak? Reel sektörden maliyeye giren kaynak ne olacak?” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, yıl sonuna kadar maliyenin gelirlerinde düşüş olma riski olduğunun altını çizerek, “Oralara nasıl bir takviye yapılacak? Esas meselemizin burada olduğu Türkiye’ye anlatılamaz mıydı?” değerlendirmesini yaptı.

Dolayısıyla böyle gidildiği takdirde sürdürülebilirlik sağlanamayacağını, çünkü gelirlerin kalıcı olarak düştüğünü, toparlanmasının zaman alacağını vurgulayan Erhürman, “İmzalanan anlaşma ile reel sektöre, çalışanlara hiçbir şey gitmiyor” şeklinde konuştu.