Erhürman İncirli'yi işaret etti! CTP Genel Başkanı'ndan CTP LTB adayına övgü dolu sözler...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişinin Sıla Usar İncirli olduğunun altını çizdi.

Gıynık Web TV’de Mine İçsel’in sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli’nin yönetsel becerileriyle göreve hazır olduğunu vurguladı. Gündeme dair soruları da yanıtlayan Erhürman, halkın ne yaşadığının farkında olmayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. CTP Genel Başkanı Erhürman böyle bir hükümetin tarihte görülmediğinin altını çizdi.

ERHÜRMAN: CTP’NİN DURUŞU ÇOK AÇIKTIR

Külliye konusuyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, CTP olarak duruşlarının çok açık olduğunu vurguladı ve kamuoyunun da bunu çok iyi bildiğini belirtti. Bu memlekette Meclis binası ya da Cumhurbaşkanlığı binası yapılacaksa, bununla ilgili kararı verecek olan merciinin belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Dünyanın neresinde Meclis kararı olmaksızın Meclis binası yapıldığı görüldü?” diye sordu. Bu memlekette hiç kimse için öncelikli ihtiyacın Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis binası olmadığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu binaların dünyanın her yerinde prestij binaları olduğunu belirtti. Bu binaların, şehrin kimliğini de yansıtması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Sizin kurumlarınızın bu sürecin içine dahil olması gerekir ki o kimlik oraya yansısın. Bu durum da yok. Bu ülkede yürürlükte olan mevzuat neyse, o binaların hukuka uygun yapılması lazım. Bizim için külliye meselesi, 4 nokta vesilesiyle doğru değildir” dedi.

“DIŞ KAYNAĞA HİÇBİR ZAMAN KARŞI ÇIKMADIK”

Dünyadaki bütün ülkelerin günümüzde dış kaynağa ihtiyaç duyduğunun altını çizen Erhürman, ülkemizin de dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ülkemizin ulaşacağı dış kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çeken Erhürman, ulaşılabilecek dış kaynakların Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan dış kaynağa hiçbir zaman karşı çıkmadıklarını dile getiren Erhürman, “Söyleyecek sözü olmayanlar bu ülkede siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eksenine hapsetmeden başka hiçbir şey yapmıyor” dedi. Erhürman karşılarındaki zihniyetin tüm vizyonunun, “Türkiye Cumhuriyeti’nden para gelmezse aç kalırız. Türkiye Cumhuriyeti’nden parayı en iyi biz koparırız. O yüzden bizi seçin, şeklindedir” olduğunu söyledi. Erhürman, bu memleketin bu kadar tıkanmış olmasının sebebinin de bu vizyon olduğunu vurguladı.

“HALKIN NE YAŞADIĞININ FARKINDA OLMADIĞI BİR HÜKÜMET TARİHTE GÖRÜLMEDİ”

Eleştiri kültürünün, Kıbrıs Türk halkının kendi içinde geliştirdiği bir kültür olduğunu kaydeden Erhürman, bundan da gurur duyduklarını ifade etti. Halkın önüne vizyon koyamayanların, halkı gererek ve kamplara bölerek ayrım üretmeye çalıştığını vurgulayan Erhürman, “Bunların modası geçti. Bunları artık kimse yemez” diye konuştu. Bu memleketin, 1974’ten beri her seçimde bunları duymaktan bıktığını belirten Erhürman, söz konusu zihniyetin halkı her ay yeni keşmekeşe sokan bir yapı olduğunu ifade etti. Gayrimeşru hükümetin, kendini “reform hükümeti” diye tanımladığını söyleyen Erhürman, söz konusu durumdan daha kötü bir şaka olamayacağına da dikkat çekti. Erhürman, “Halkın ne yaşadığının farkında olmadığı bir hükümet tarihte görülmedi” diye konuştu. Asgari ücret hakkında da konuşan Erhürman, “Asgari ücreti hayat pahalılığı kadar artırın dedik. Verin hayat pahalılığı kadar ama muhakkak ödeme güçlüğü içindeki işvereni de destekleyin. Bizim istihdamı koruma kaygımız da var” dedi.

“SEFALETTE EŞİTLİK NOKTASINA GELİNDİ”

İhtiyaçlı olan sektörlerin belirlenmesinin önemine de işaret eden Erhürman, bazı sektörlerin ciddi şekilde zorda olduğunu anımsattı. Günümüzde asgari ücretle çalışan sayısının daha da arttığını belirten Erhürman, “Sefalette eşitlik noktasına gelindi. Somut öneri yaptık. Aynı noktadayız. Asgari ücret hayat pahalılığı karşısında eridi. Asgari cüreti yükseltmekle yetinmeyin, dönün kimi destekleyeceğinizi de belirleyin. Elinizdeki kıt kaynağı, doğru yerlere aktarın. Hem işletmeler ayakta kalsın, hem asgari ücretli hayat pahalılığı karşısında ezilmesin” diye konuştu. Erhürman, “Kim ne olacaktan başka hiçbir şey konuşmayan, derdi ne yapacağım olmayan bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk halkı bunun kararını birinci sandıkta vermek zorunda” dedi. “Neden milletvekillerini belediye başkan adayı gösteriyorsunuz” eleştirilerine de yanıt veren Erhürman, görevi en iyi yapacak kişileri aday çıkartmak niyetiyle hareket ettiklerini vurguladı.