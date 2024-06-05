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Erhürman: İnsanların bu yapıya güveni kalmadı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaretinde konuştu ve adına hükümet diyen yapının her alanda kalıcı sorunlar yarattığına dikkat çekti.
Erhürman: İnsanların bu yapıya güveni kalmadı

Erhürman, insanların bu yapıya güveninin kalmadığına işaret etti. CTP Milletvekilleri Filiz Besim ve Fikri Toros ile Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki KTSO’yu ziyaret eden Erhürman, siyaseten istikrarlı bir ortam oluşmadıkça, ekonomide de işlerin daha öngörüsüz ve sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, iki alanda da çok ciddi sıkıntıların bulunduğuna vurgu yaptı. 

“Alınan kararlar hem yanlış hem tartışma konusu…” 
Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin her alanında birçok sorun olduğuna dikkat çekti ve kendileri açısından işin bir siyasi bir de ekonomik bacağının bulunduğunu ifade etti. Bunların birbirinden çok da fazla ayrılmadığına işaret eden Erhürman, “Ekonomik olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz oranda, siyaseten de daha sağlıklı yapılara sahip olma şansına ulaşıyoruz” dedi. Siyaseten istikrarlı bir ortam oluşmadıkça, ekonomi bacağında da işlerin daha öngörüsüz ve sürdürülemez hale geldiğinin altını çizen Erhürman, iki bacakta da ciddi sıkıntılar bulunduğunu vurguladı. Söz konusu iki bacağın da birbirini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Tufan Erhürman, alınan kararların hem yanlış alındığı hem de tartışma konusu olmaktan çıkamadığı bir dönemden geçildiğine işaret etti. 

“1 Euro 35 TL’yken ekonomi güneye kayıyor…” 
Yaşananların da öngörüsüzlük ve güvensizlik olarak geri döndüğüne işaret eden Erhürman, et konusunda yaşananlara da değindi ve ne yapılmak istendiğinin kimse tarafından anlaşılmadığı bir ortam oluştuğunu kaydetti. 1 Euro’nun 35 TL’ye denk geldiği, güneydeki anketlere göre en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğu, güneydeki insanların gelir düzeylerinin kuzeydekilerden daha yüksek olduğu bir dönemde, ekonominin güneye kaydığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumu “anomali” olarak niteledi. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, hiçbir rasyonel tarafı olmayan uygulamalarla ortaya çıktığına vurgu yapan Erhürman, asgari ücrette yaşananları da eleştirdi, 124 lira indirim yapılarak “ortalığın birbirine katıldığını” hatırlattı. Asgari ücretteki indirimden sonra, elektriğe de yüzde 13 zam yapıldığına dikkat çeken Erhürman, “Adına hükümet diyen yapı kalıcı sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsanların bu yapıya güveni kalmadı” diye ekledi. 

 

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