Erhürman: İnsanların sinirlerini de halkın huzurunu da siz bozuyorsunuz

"Ülke böyle yönetilmez derken kastımız tam da buydu işte!"

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Belediye reformu": Yanlış yapmışız değişiklik tasarısı getirdik. Elektrik zammı: Yeniden değerlendireceğiz. Alkollü içki zammı: Yeniden değerlendireceğiz.

Madem doğruydu neden değiştiriyor/yeniden değerlendiriyorsunuz? Madem yanlıştı ne diye onca uyarımıza rağmen yaptınız. Halkı da, memleketi de deneme tahtasına çevirdiniz. Boşuna başka yerde sebep aramayın. İnsanların sinirlerini de halkın huzurunu da siz bozuyorsunuz!

"Elektrik zammını yeniden değerlendireceğiz, Yanlıştan dönmek erdemdir" diyor Sn. Sucuoğlu. Rakamları ve dört işlemi bilen herkes faturaların nasıl geleceğini hesaplıyor ve size söylüyordu. Herkesin söylediğini siz hesaplayamadınız mı, yoksa halkın ne kadar tepki vereceğini mi ölçtünüz? Halkın tepkisini ölçtünüzse kötü. Halk deneme tahtası değil. Herkesin hesaplayabildiğini siz hesaplayamadınızsa o daha da kötü!

Ülke böyle yönetilmez derken kastımız tam da buydu işte!