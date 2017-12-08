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Erhürman: “İskele, ülkenin yükselen değeri olacak”

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Erhürman: “İskele, ülkenin yükselen değeri olacak”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele’nin ülkenin yükselen değeri olacağını söyledi.

Erhürman ve CTP milletvekili adayları bugün İskele’de yurttaşlarla bir araya geldi. İskele çarşısının ardından kent pazarını gezen CTP’liler, halktan gelen soruları yanıtlayarak, CTP’nin politikaları hakkında bilgi verdi. 

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yaptığı sohbetlerde, öncelikli kalkınma planları arasında İskele’nin yerinin ayrıcalıklı olduğunu söyledi. 

İskele’de üniversite açılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Erhürman, esnafın sorunları için bütünlüklü çözümlerin de hazır olduğunu vurguladı. 

Bölgenin tarım, hayvancılık, turizm ve yükseköğretimden kazanacağını ifade eden Erhürman, “İki yıl boyunca her hafta bu bölgeye geldik ve bölgeli paydaşlarla, yerinde tespitlerimizle yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. CTP bugünden yarını kurmaya hazırdır. İskele ülkenin yükselen değeri olacak” şeklinde devam etti. 

“ÖNCELİĞİMİZ ÜRETEREK VAR OLMAK”

İskele için yeni bir vizyonla göreve geleceklerini kaydeden Erhürman, “CTP göreve gelir gelmez bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önceliğimiz üreterek var olmaktır. Halkımızla birlikte üretip, kazanacağız” diyerek bölgenin kalkınması için üretilen projeleri anlattı.

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK”

CTP’nin bugüne kadar vaat ettiklerini istediği gibi hayata geçirememesinin sebebinin hiçbir zaman tek başına iktidarda olmamasına bağlayan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alnım ak bir şekilde sizden bu sefer tam yetki istiyorum. UBP ve benzerlerinin olmadığı bir hükümette neler yapabileceğimizi halkımıza göstermek istiyoruz. CTP sosyo-ekonomik dönüşüm programıyla hazırdır, gecesini gündüzüne katmaya, bu halka yeni bir yol açmaya hazırdır. Biz inanıyor ve çalışıyoruz. CTP iktidara gelecek, bu düzen değişecek. Halkımız da buna inanmalı ve bize bu yetkiyi vermeli.”

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