  • BIST 121.571
  • Altın 300,889
  • Dolar 5,9787
  • Euro 6,6051
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Erhürman İskele'de vurguladı... 'Halkların kardeşliğine inananıyoruz'

» »
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele İlçesi’nin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine katıldı
Erhürman İskele'de vurguladı... 'Halkların kardeşliğine inananıyoruz'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele İlçesi’nin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine katıldı. Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yemek coşkulu anlara sahne olurken Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı. Adada barış istediklerini dile getiren Erhürman, bir an önce çözüme ulaşabilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu topraklarda artık öngörülebilir bir durum istediklerinin altını çizen Erhürman, “Belirsizlik istemiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız, yarınlarını, önlerini görebilsinler istiyoruz. Ve bunun için çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

ERHÜRMAN: “DÜNYANIN HER YERİNDE DİPLOMASİ YÜRÜTECEĞİZ”

Erhürman, kapsamlı çözüme bir an önce ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını, sadece Sarayönü’nde değil, dünyanın dört bir yanında diplomasi yürüteceklerini belirtti. Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kapsamlı çözüme bizden kaynaklanmayan sebeplerle ulaşamasak da yine durmayacağız, oturmayacağız. Bu kez de bizi adım adım çözüme götürecek, halkımızı uluslararası toplumla, uluslararası hukukla adım adım buluşturacak hamleleri dünyanın dört bir yanında diplomasi yürüterek yapacağız.”

t2-114.jpg

“İSTİKRARSIZ HÜKÜMETLERLE BİR YERE VARAMAYIZ"

“Bu ülkede istikrarsız hükümetler var. Ama bizim bu ülkede orta ve uzun vadeli işlere ihtiyacımız var’ diyen Erhürman sözlerine şöyle devam etti: ‘Çözüm kadar, barış kadar yola da, okula da, hastaneye de ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı makamının bu işlerin içinde olmasına da karar verdi partimiz. Dolayısıyla bunu her yerde anlatmamız gerekiyor; Cumhuriyetçi Türk Partisi, 49 yıllık bir geleneğe sahiptir. 49 yıldır mücadele eden bir partidir. Ne söylediğini, neyi ne için yaptığını bilir.”

HERKES İÇİN BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana barış, demokrasi ve halkların kardeşliği temelinde siyaset yürüttüğünü vurgulayan Erhürman “Biz bu adada da Ortadoğu’da da barış istiyoruz. Barışa en hızlı şekilde gitmemize engel olmak isteyen olursa, adım adım da gideriz ve bu ülkede kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz. Nerede doğduğumuzdan bağımsız olarak da kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Biz halkların kardeşliğine inanan bir gelenekten geliyoruz. 49 yıldır bunu söylüyoruz ve Kıbrıs Türk halkı dedik mi, bu memlekette yaşayan herkesten bahsediyoruz. Adalıyız dedik mi, bu adanın her tarafında yaşayan, herkesten bahsediyoruz. Herkes için barış, demokrasi ve özgürlük istiyoruz. Biz yapmazsak Kıbrıs Türk halkının 5 yıl daha kaybedeceğini ya zemin kayarak kaybedeceğini ya da Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik bir makam olarak kalması suretiyle kaybedeceğini biliyoruz. Buna izin veremeyiz, vermemelisiniz” dedi.

t1-120.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samani: Sanat eserlerine sahip çıkılması, güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağlıyor04 Şubat 2020 Salı 14:45
  • Gelir Ve Vergi Dairesi Müdürlüğü: Yıllık Gelir Beyannamelerinin 30 Nisan’a Kadar Sunulması Gerektiğini Hatırlattı04 Şubat 2020 Salı 14:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Taşkent Doğa Parkı Yararına Düzenlenen Serginin Açılışını Yaptı04 Şubat 2020 Salı 13:51
  • Eski Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Açlık Grevi Başlattı04 Şubat 2020 Salı 13:21
  • Elazığ Depremi İçin DP Tarafından Toplanan Yardımlar Kızılay’a Teslim Edildi04 Şubat 2020 Salı 13:15
  • Samani: “sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılması, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağlıyor”04 Şubat 2020 Salı 13:04
  • Güney Kıbrıs’ta Yaşayan Kıbrıslı Türk Sayısı Kağıt Üstünde 17 Bin04 Şubat 2020 Salı 12:54
  • Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi04 Şubat 2020 Salı 12:46
  • Atakan: “Her sıkıntıyı gidermek için tüm projelerimiz masadadır”04 Şubat 2020 Salı 12:42
  • Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı04 Şubat 2020 Salı 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti