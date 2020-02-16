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Erhürman, İstanbul’da Temaslarda Bulunacak

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Erhürman, İstanbul’da Temaslarda Bulunacak
Erhürman, İstanbul’da Temaslarda Bulunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bir dizi temasta bulunmak üzere yarın İstanbul'a giriyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gündemiyle Türkiye ve Avrupa medyasından bir grup gazeteciyle bir araya gelecek.

Tufan Erhürman, yarın öğleden sonra Beykent Üniversitesi’nde “Kıbrıs'ta Yeni Dönem” başlıklı bir konferans verecek. Erhürman, akşam saatlerinde ise İstanbul'daki Kıbrıslı Türklerle buluşacak.

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