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Erhürman istifasını sundu
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KIBRIS
09.05.2019 10:23
Başbakan Tufan Erhurman istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
Başbakan Tufan Erhurman istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
Detaylar az sonra
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