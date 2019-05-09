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Erhürman istifasını sundu

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Başbakan Tufan Erhurman istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
Erhürman istifasını sundu

Başbakan Tufan Erhurman istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

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