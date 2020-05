Erhürman: “Kaç vaka çıktığını takip ederken, nerede yangın çıktığını takip eder olduk”

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bir ay öncesine kadar her gün nerede kaç vaka çıktığını takip ederken, son günlerde de her gün nerede yangın çıktığını takip etmeye başladı” dedi, her iki süreçte de yönetimsel açıdan aynı sorunun yaşandığına dikkat çekti…