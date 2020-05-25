Erhürman: “Kaç vaka çıktığını takip ederken, nerede yangın çıktığını takip eder olduk”

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bir ay öncesine kadar her gün nerede kaç vaka çıktığını takip ederken, son günlerde de her gün nerede yangın çıktığını takip etmeye başladı” dedi, her iki süreçte de yönetimsel açıdan aynı sorunun yaşandığına dikkat çekti…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, hem pandemi hem de yangınlar sürecinde, “organizasyon, koordinasyon ve bilime dayalı bir yönetim anlayışı” açısından sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

“Bir ay öncesine kadar her gün nerede kaç vaka çıktığını takip ederken, son günlerde de her gün nerede yangın çıktığını takip etmeye başladık” diyen Erhürman, uzmanların, herkesin pandemiye yoğunlaşması nedeniyle, “önleyicilik ilkesinden” hareketle alınması gereken tedbirlerin zamanında alınmadığı yönünde görüş paylaştığını bildirdi.

Erhürman, “Pandemi sürecinde hep gündeme getirdiğimiz sorunlar şimdi de yangınlarla başımıza iş açıyor” diyerek, şöyle devam etti:

“Organizasyon, koordinasyon ve bilime dayanan bir yönetim anlayışı. Bir de yürürken sakız çiğnemeyi, örneğin yetkililerin bir kısmı pandemiyle uğraşırken, diğer yetkililerin de yangınlarla ve ekonomiyle ilgili önlemleri almayı becerebilmesi.”

Sağlıkta, ekonomide, ormanlarda ağır bedeller ödendiğini, riskin her zaman var olduğunu, karşı karşıya olunan risklerin de ne olduğunun belli olduğunu belirten Erhürman, “Yönetsel marifet, kötü senaryoların hasbelkader ya da yönetim dışı unsurların çabaları sayesinde gerçekleşmemesi ile övünmek değil, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmaktır…” dedi.