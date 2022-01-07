Erhürman: Kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan politikalar uygulanacak

İş Kadınları Derneği’ni ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma yapan Erhürman, tam gün eğitim politikasının, kadının ekonomik hayata katılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ERHÜRMAN: SEÇİMDEN ZİYADE BİR EKONOMİ DÖNEMİNDEYİZ

Tufan Erhürman, İş Kadınları Derneği ile bugüne kadar birçok etkinlikte bir arada bulunduklarını söylerken, söz konusu derneğin, yabancısı olmadıklarını belirtti. Seçimden ziyade bir ekonomi döneminden geçildiğinin altını çizen Erhürman, ülke olarak uçurumun kenarında olma hissini taşıdıklarını kaydetti. İçinde bulunulan dönemi CTP olarak tamamen ekonomi üzerine oluşturduklarını vurgulayan Erhürman, yüzde 30 genç işsizlik bulunduğunu hatırlattı. Tüm giderlerin döviz üzerinden gerçekleştiğini yineleyen Erhürman, gelirlerin de dövize endeksleneceğinin altını çizdi.

“VERGİ ADALETİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Artık çalıştıracak işçi bulmakta güçlük yaşanacak duruma gelindiğini belirten Erhürman, bütünsel olarak bakıldığında ülkenin ekonomik olarak iç açıcı bir noktada bulunmadığını kaydetti. Radikal kararlar alınmasının zamanının geldiğini söyleyen Erhürman, “Vergi adaletini sağlama ve vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirme politikamız var” diye konuştu.

Kadının ekonomik hayata katılmasının önemine de dikkat çeken Erhürman, tam gün eğitim politikasının buna katkı sağlayacağını ifade etti. Erhürman, özellikle genç kadınlardaki girişimcilik oranının arzu edilen seviyede olmadığını belirtti. “Bu seçimden sonra ezber bozmamız gerekiyor” diyen Erhürman, önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğunu sözlerine ekledi.

CANDEMİR: ZOR BİR DÖNEMDE GÖREVİ DEVRALDIK

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de yönetim kurulu olarak görevi 2020’de devraldıklarını kaydetti. Zor bir dönemde göreve geldiklerini söyleyen Candemir, içinde bulunulan hassas dönemi dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmeye çaba harcadıklarını ifade etti. Sağlığı da göz önünde bulundurarak faaliyet yaptıklarını dile getiren Candemir, dijital olarak birçok etkinlik düzenlediklerini vurguladı. Candemir CTP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.