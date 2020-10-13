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Erhürman: “Kararı Parti Meclisi verecek”

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Cumhurbaşkanı Akıncı ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası basının karşısına geçti.
Erhürman: “Kararı Parti Meclisi verecek”

Cumhurbaşkanı Akıncı ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası basının karşısına geçti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ı demokrasiye yaptıkları katkı için kutlayan Akıncı, CTP’nin yürünecek yolda katkısının gerekli ve yararlı olacağını vurguladı.

Bu akşam CTP’nin karar organlarında gerekli değerlendirmelerini yapıp özgür iradeleri ile kendi kararlarını alacaklarını belirten Akıncı, bir talepte bulunmadığını ifade etti.

CTP ile ortak paydanın varlığına işaret eden, bir önceki seçimin ikinci turunda da CTP’nin önemli desteği olduğunu hatırlattı, 2. Turda demokrasi şölenine hep birlikte imza atılabileceği görüşünü belirtti.

“Biz hoşgörülü insanlarımız, kültürümüz, yapımız budur” diyen Akıncı, 18 Ekim’den sonra çok daha güzel günlere adım atma temennisini belirtti. Erhürman’a teşekkür eden Akıncı, kararlarını hayırlı olması dileklerini de ifade etti.

 

Erhürman: “Kararı Parti Meclisi verecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, en önemli unsurun gerginliklerin geride bırakılması, içeride dışarıdaki sorunlarla birlik bütünlük içerisinde baş edilmesi olduğunun altını çizdi.

Bu akşam 19:30’da Parti Meclisi’nin toplanacağını anımsatan Erhürman, o toplantının ardından da CTP’nin 2. Tura ilişkin kararının açıklanacağını belirtti.

Mustafa Akıncı’yı seçimdeki başarısından ötürü kutlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, 2. Turda da başarılar diledi.

 

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