Erhürman: Kararların siyasi sorumluluğunu paylaşmaya hazırız

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 'ın yaptığı açıklama;

Gerek sağlık açısından, gerekse mali ve ekonomik açıdan zor ve radikal kararların verilmesini gerektirebilecek günlerden geçiyoruz. Bu kararların siyasi sorumluluğunu paylaşmaya hazır olduğumuzu birçok kez hem medyada, hem de doğrudan doğruya hükumet yetkililerine söyledim. Buradan da tekrarlamak istiyorum.

Takdir tabii ki hükumetteki arkadaşlarımızındır. Bizim açımızdan gün, seçim, günlük siyaset veya muhalefet/iktidar düşünme değil, birlikte hareket etme günüdür.

Bizler her türlü yardıma ve sorumluluğu paylaşmaya hazırız. Hangi koşulda olursa olsun elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz.