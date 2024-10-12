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Erhürman: "Karpuz bir elma türü değildir"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim sürecindeki hukuki ve siyasi durumu sert bir şekilde eleştirdi.
Erhürman: "Karpuz bir elma türü değildir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim sürecindeki hukuki ve siyasi durumu sert bir şekilde eleştirdi. Erhürman, beşinci turda bir adayın yalnızca kendi kendine oy vererek seçilebilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu durumu "hukuki yorum" ve "demokrasi tahayyülü" açısından ele aldı.

Erhürman, beşinci turda bir adayın yalnızca kendi oyunu alarak seçilmesi gibi bir "hukuki yorum" saçma bir durum yaratmaktadır. Bir adayın 49 ret oyuna karşı yalnızca bir kabul oyu alması durumunda bile Meclis Başkanlığı’nı kazanabileceğini öne sürmek, hukuki yorumun çarpıtılması anlamına gelir.” İfadelerini kullandı.

Dört tur boyunca salt çoğunluk aranırken, son turda tek bir oyla seçilmenin yeterli görülmesinin mantıksal bir çelişki olduğunu belirten Erhürman, bu durumun demokratik süreçlere aykırı olduğunu vurguladı.

Oy pusulalarında ret oylarının kabul oylarından fazla olduğu bir durumda, kabul oylarının kazandığını söylemenin matematiksel açıdan yanlış olduğunu dile getiren Erhürman, bu tür bir yorumu gerçek dışı bulduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı adayı Zorlu Töre’nin beşinci turda kazanması garanti olmasına rağmen adaylıktan geri çekilmesinin açıklanamadığını vurgulayan Erhürman, bu durumu siyaseten açıklanamaz bir çelişki olarak niteledi.

Erhürman, Meclis çoğunluğunun reddettiği bir adayın yine de Meclis Başkanı olabileceğini düşünen bir demokrasi anlayışını eleştirerek, bu durumun KKTC Anayasası’nın 1. maddesinde belirtilen demokrasi ilkesine aykırı olduğunu hatırlattı.

Erhürman, bu sürecin bir “karpuzun elma türü” olarak nitelendirilmesine benzer bir saçmalık olduğunu belirterek, hukuk ve demokrasi anlayışının bu şekilde yorumlanamayacağını ifade etti.

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