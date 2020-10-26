Erhürman: “Karşımızda sorumluluk sahibi olmayan birileri var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, şu anda Bakanlar Kurulu’nun yok hükmünde olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Başbakan’ın bir bakana vekalet vermesi gerektiğini, defalarca uyarılmasına rağmen vekaletin verilmediğini kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Meclis Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada “Karşımızda sorumluluk sahibi olmayan birileri var” dedi.