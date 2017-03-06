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Erhürman: "...kaybettim, hükümsüzdür!"

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Erhürman: "...kaybettim, hükümsüzdür!"
CTP lideri Erhürman, Başbakan Özgürgün'ün geri adım niteliğindeki erken seçim açıklamasına ithafen, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde “muhalefet erken seçim tarihini belirlesin, ben imzalayacağım” şeklindeki açıklamasına değinerek eleştiride bulundu.

Özgürgün’ün “derin açıklamalarını” doğru yorumlayamamaktan yakınan Erhürman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meğer Başbakan, "erken seçim tarihini belirleyin, öneriyi getirin, ben imzalayacağım" derken, "siz öneriyi getirin, ben imzalamayayım, ortağım 15 Nisan 2018 desin, ben komitede destekleyeyim" demek istemiş. Kabahat bizde. Başbakanın derin açıklamalarını doğru yorumlayamıyoruz!!!”

Bir diğer gönderisinde ise bugün katıldığı Cumhuriyet Meclisi’nde aklından geçen bir cümleyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan CTP lideri Erhürman, “şaşırma duygumu kaybettim, hükümsüzdür” diyerek, hükümet kanadının açıklamalarına artık şaşıramadığını dile getirdi.

Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ŞAŞIRMA DUYGUMU KAYBETTİM, HÜKÜMSÜZDÜR"... Bugün Meclis'te Sayın Özgürgün ve Sayın Denktaş'ın şaşırtıcı sözlerini dinlerken şaşırmadığımı fark edince aklımdan geçen cümledir...

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