  • BIST 114.442
  • Altın 171,356
  • Dolar 3,9724
  • Euro 4,8837
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

ERHÜRMAN: “KAYNAK YOK”

» »
3 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
ERHÜRMAN: “KAYNAK YOK”

Başbakan Tufan Erhürman, dün gerçekleşen Meclis Genel Kurul oturumunda Yenierenköy Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 112 çalışanın işlerine devam etmesini öngörecek mucizevi bir çıkış yolu bulunması durumunda bile, çalışanların maaşlarının sürekli olarak ödeneceği bir kaynak bulunmadığını açıkladı.

3 AYLIK ÖDEME YAPILDI
Daha önce batan ETİ ve Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) örnekleriyle Yenierenköy Belediyesi’nin durumunun aynı olmadığını belirten Erhürman, Belediyelerin idari ve mali olarak tamamen özerk bir yapıda olduğunu hatırlattı. Erhürman ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda alınan karar kapsamında belediye çalışanlarının 3 aylık maaşlarının dün ödendiğini söyledi.

1-192.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar02 Nisan 2018 Pazartesi 21:03
  • Hava sıcaklığı yükselecek02 Nisan 2018 Pazartesi 16:20
  • “EOKA, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yaratan cesaret, inanç ve birlikten başka bir şey değildi”02 Nisan 2018 Pazartesi 16:07
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanlığına yeniden Kelle getirildi02 Nisan 2018 Pazartesi 16:03
  • Kayıp Şehit İhsan Güven Salih toprağa verildi02 Nisan 2018 Pazartesi 15:58
  • Elcil, Rum Eğitim Bakanı’nın ELAM’ı ziyaretini değerlendirdi02 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
  • Telefon hatlarında arıza02 Nisan 2018 Pazartesi 15:52
  • Girne-Lefkoşa anayolunda asfaltlama çalışmaları bugün başladı02 Nisan 2018 Pazartesi 15:49
  • Yeşil Barış Hareketi’nden yeni bir proje: Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri02 Nisan 2018 Pazartesi 13:50
  • Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7,273 araç sürücüsü kontrol edildi02 Nisan 2018 Pazartesi 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti