ERHÜRMAN: “KAYNAK YOK”

Başbakan Tufan Erhürman, dün gerçekleşen Meclis Genel Kurul oturumunda Yenierenköy Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 112 çalışanın işlerine devam etmesini öngörecek mucizevi bir çıkış yolu bulunması durumunda bile, çalışanların maaşlarının sürekli olarak ödeneceği bir kaynak bulunmadığını açıkladı.

3 AYLIK ÖDEME YAPILDI

Daha önce batan ETİ ve Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) örnekleriyle Yenierenköy Belediyesi’nin durumunun aynı olmadığını belirten Erhürman, Belediyelerin idari ve mali olarak tamamen özerk bir yapıda olduğunu hatırlattı. Erhürman ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda alınan karar kapsamında belediye çalışanlarının 3 aylık maaşlarının dün ödendiğini söyledi.