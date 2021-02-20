Erhürman:'' Kendi planınıza uydunuz mu ? ''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

10 gün kadar önce KKTC'nin alışama planı açıklandı. Birinci aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve yaştan bağımsız olarak kronik hastalığı olanlar aşılanacak, bunlar tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilecekti

Bunlar tamamlandı ve ikinci aşamaya sonra mı geçildi? Yani kendi planınıza uydunuz mu? Uymadınızsa plan mı yanlıştı? "İyi yönetim"in doğru plan yapmayı ve plana adil, düzgün bir biçimde uymayı gerektirdiğinde hemfikiriz herhalde. Bırakın "iyi"yi... "yönettiniz" mi? Soru basit!!!