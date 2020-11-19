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Erhürman, kendilerine “hükümet kurma görevi” verildiğinde önce PM ile ardından diğer partilerle görüşeceklerini söyledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu durumda, “ön koşullar üzerinden” konuşmanın doğru olmadığını söyledi.
Erhürman, kendilerine “hükümet kurma görevi” verildiğinde önce PM ile ardından diğer partilerle görüşeceklerini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu durumda, “ön koşullar üzerinden” konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Erhürman, kendilerine “hükümet kurma görevi” verilmesi halinde bunu önce Parti Meclisi’nde değerlendireceklerini daha sonra tüm partilerle görüşeceklerini söyledi.

BRT’de gazeteci Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

“Hükümet kurma görevi bize verilirse, Parti Meclisi’mizi toplayarak, bunu değerlendiririz” diyen Erhürman, “Tüm siyasi partileri ziyaret ederek, bir görüşme yaparız, değerlendirmemizi de süratle de yaparız, bunu uzatmayız. Mesele bir an önce hükümet sorununu aşmaktır” diye konuştu.
 

Erhürman şunları söyledi:

“Hangi hükümet kurulursa kurulsun şu anda ortaya çıkacak sonuç bir erken seçim hükümetidir.
Çünkü iradeyle ilgili bir sorun vardır.

Şimdi çirkin tartışmalara açık bir dönemde değiliz.

Mesele bir an önce acil sorunlara çareler üreterek, iradenin oluşmasını sağlamaktır.
Bu durum düşük düzeyli pazarlıklara girilmemesini gerektirir.

Kimseyle görüşmeden ön görülerde bulunmayı doğru bulmuyorum.
 

Biz görevi alırsak, gerekli görüşmeleri yapmadan konuşmayı doğru bulmam, tüm partilerle görüşürüz, eğer bir ihtimal yoksa görevi süratle devrederiz.

Siyasi nezaket gereği önce Ulusal Birlik Partisi, sonrasında diğer partilerle görüşmelerimizi yapar ve parti içinde değerlendirmemizi yaparız. Eğer bir hükümet için çok büyük pazarlıklar yapılacaksa, buna da girmeden, görevi devrederiz.


Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı açıklandığı gün sayın Ersin Tatar’ın gidip istifasını sunması gerekirdi, siyasi teamülün gereği bu olacaktı.”

 

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