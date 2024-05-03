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Erhürman: Kendine hükümet diyen yapı sallanıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Şu anda kendine hükümet denen yapı zangır zangır sallanıyor” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Kendine hükümet diyen yapı sallanıyor

Kıbrıs Postası Web TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olan Tufan Erhürman, Kıbrıs konusuna da değindi ve “Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz” diye konuştu. Memleketin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Erhürman, yoksulluğun üstüne yokluk da eklendiğine dikkat çekti. 

“Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz”
Kıbrıs sorununun toplumlararası bir sorun değil, uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de üç garantör ülkeyle kurulduğunu anımsattı. Bölgenin içinde bulunduğu koşulların da ciddi şekilde Kıbrıs’ı etkilediğine işaret eden Erhürman, “Görünmez bir ‘müzakerenin’ şu anda yürüdüğünü söylemek için kahin olmaya gerek yok. ‘Müzakere öncesi müzakere’ geniş kesimlerle yürütülüyor. Bu sonuca ulaşır mı ulaşmaz mı göreceğiz” diye konuştu. Kıbrıs sorununda ‘bir şeyler pişirilmeye çalışıldığını’ gördüklerini kaydeden Erhürman, CTP olarak kendi pozisyonlarını ortaya koyduklarının altını çizdi. Yeni müzakere sürecinin, sonuç alıcı bir süreç olması gerektiğini belirten Erhürman, “Başlarken nereye varacağımızı, başlarsa konumumuzun ne olacağını bilelim. Müzakere istemiyoruz. Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz” dedi. “BM’nin kendi sözüne sahip çıkmasını istiyoruz” diyen Erhürman, siyasi eşitlik ilkesini “olmazsa olmaz” diye niteledi. 

“Memleket çok ciddi sorunlarla karşı karşıya” 
Tufan Erhürman, “CTP, bir cumhurbaşkanı adayı göstermelidir ve o seçimi de kazanmalıdır. Kimin aday olacak meselesini henüz masaya yatırmadık. Şu anda kendine hükümet diyen yapı zangır zangır sallanıyor. Ne gün düşecek, ne gün kalkacak, ne gün kabine değişecek, her an her şey olabilir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığını ve müzakereleri çok önemsediklerini vurgulayan Erhürman, “Bir yandan da bu memlekette hükümet meselesini çok önemsiyoruz. Memleket, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya” dedi. Yoksulluğa, yokluk sorununun da eklendiğinin altını çizen Erhürman, bir şeylerin her gün daha kötüye gittiğini vurguladı. Memlekette, özgürlük atmosferinde de zedelenmeler olduğunu söyleyen Erhürman, yoksulluk sorunundan örnekler verdi. Eğitimdeki sorunlardan da söz eden Tufan Erhürman, kamu okullarındaki durumun da özel okullardaki durum da ortada olduğunu ifade etti. 

“Hiç kimsenin inanmadığı, bilmediği, böyle bir hikaye…”
Erhürman, “Bir Kıbrıslı Rum çocuğu hangi hak ve olanaklara sahipse, bir Kıbrıslı Türk çocuğu da aynı olanaklara sahip olmalıdır” diye konuştu. Kuzey ile güney arasındaki olanak bağlamında mesafenin giderek açıldığını vurgulayan Erhürman, “EUFA’nın 17 yaş altı şampiyonası kısa bir süre sonra Aya Napa’da yapılıyor. Bizim çocuklarımız seyretmeye gidecek” dedi. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, “Nüfusumuz 407 bindir” açıklamalarını da değerlendiren Erhürman, “Hiç kimsenin inanmadığı, bilmediği, böyle bir hikaye...” diye konuştu. Kamu okullarında gerçek anlamda tam gün eğitimi savunduklarına dikkat çeken Erhürman, nüfus planlamasının önemine işaret etti. Yapılan eleştirileri de yanıtlayan Tufan Erhürman, “Kimse meclis izlemeye mecbur değildir. Ama meclisi izlemeyip de eleştiri yapmak çok doğru değil” diye ekledi.

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