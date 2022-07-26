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Erhürman: Kendinizi yurttaşın yerine koyun!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un asgari ücrete ilişkin yaptığı üç farklı açıklamadan sonra, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Erhürman: Kendinizi yurttaşın yerine koyun!

Erhürman, “Kendinizi asgari ücretle geçinmek zorunda olan bir yurttaşın yerine koyun!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklması şöyle:

“Sn. Çalışma Bakanı'nın açıklamaları...

Altı gün önce: "Bu ay asgari ücretlinin eline 6,090 TL geçmeyecek. Ya 8,600 TL ya da toplantıdan daha farklı bir rakam çıkarsa o geçecek"

Dört gün önce: "Bu ay asgari ücret belirlenemezse, asgari ücretlinin eline 6,090 TL geçecek"

Bugün: "Toplantı yapılsın, yapılmasın, asgari ücretli bu ay maaşını artışlı alacak".

Kendinizi asgari ücretle geçinmek zorunda olan bir yurttaşın yerine koyun! Bu rakamlarla nasıl geçineceğim diye kara kara düşünmek bir yana, bir de ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yarattığı keşmekeşle uğraşacaksınız!

Sabır taşını bile çatlatırsınız!..”

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