Erhürman: Kıbrıs Konusu, Ekonomik Meselelerden Tamamen Ayrı Bir Konu Değildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin, Kıbrıs konusundaki

pozisyonu, ekonomik meselelerden tamamen ayrı bir mesele olarak hiçbir zaman

değerlendirmediklerine dikkat çekti. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapılan görüşmeler

hakkındaki soruyu da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin CTP ile

hükümet kurmaya çok istekli olmadığının belgelerden anlaşıldığının altını çizdi. Haber Kıbrıs

Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,

güvenliğin ekonomik açıdan da temel bir ürün olduğuna dikkat çekti.



ERHÜRMAN: BİZİM BİLDİĞİMİZ HÜKÜMET KURMA MÜZAKERELERİ ZEMİNİ BU DEĞİLDİR



UBP ile yaptıkları görüşmelerden bahseden Tufan Erhürman, ilk ziyarette UBP’nin kendilerine

bir metin getirdiğini söyledi. CTP’nin gönderdiği metinde Kıbrıs sorunuyla ilgili düşüncelerinin

yer aldığını vurgulayan Erhürman, “Elbette vardı çünkü UBP’nin bize verdiği manifestoda

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri yer alıyordu. Biz de düşüncelerimizi bunun yanında pek çok

şeyle birlikte bildirdik” dedi. Cevap niteliğindeki önerilerini 14 Şubat günü UBP’ye

gönderdiklerini hatırlatan Erhürman, UBP’nin cevabının kendilerine dün ulaştığını ifade etti.



CTP’ye dün gelen yanıtta “Hemfikir olamayacağımız iki temel konu aşağıdaki gibidir: Maraş

açılımındaki yol haritası ve kapsamlı müzakere pozisyonu” ifadelerinin yer aldığına dikkat

çeken Erhürman, UBP’nin metninde Maraş’ın bir iç politika meselesi olarak kabul edildiğinin

de yazıldığını söyledi. “Bu konuların dışındaki konularla ilgili hiçbirinde ne kabul ne de ret var.



Üzgünüm ama bizim bildiğimiz hükümet kurma müzakereleri zemini bu değildir” diye

konuşan Erhürman, böyle bir görüşme sürecinin daha önce görülmediğini kaydetti.



“ÇOK İSTEKLİ OLMADIKLARI BELGELERDEN ANLAŞILABİLİR”



Erhürman, “Bizden cevap istendi ama bugün akşama kadar hükümet bitecek mesajı geldi”

dedi. UBP’nin CTP ile hükümet kurmaya çok istekli olmadığının belgelerden anlaşıldığını

söyleyen Erhürman, “Belli ki UBP diğer koalisyon modellerini tercih etmiş ve onlar üzerinde

çalışmış. Hem onu yapıp hem de CTP’nin sorumluluk almadığını söylemek yanlıştır” dedi. Sırf

hükümette olmak ve koltuk almak için vizyonlarından vazgeçmelerinin mümkün olmadığına

vurgu yapan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun seçimden önce ‘CTP ile

hükümet kurmak mümkün değildir’ ifadelerini de hatırlattı. Kimsenin söz konusu durumla

ilgili manipülasyonlara ve algı operasyonlarına girmemesi gerektiğine dikkat çeken

Erhürman, “Kimin ne istediği bellidir. Yazdığımız metin de ortadadır” dedi. Kurulacak olan

hükümetin, metinlerinde yazanları yapmak istemesi durumunda birinci destekçilerinin

kendileri olacağına vurgu yapan Erhürman, “Asgari ücreti vergiden tamamen muaf tutma

çalışması yapılırsa, tam gün eğitim meselesinde çalışma yapılacaksa, destekçisi olacağız.

Bunların tersine işler yapılmaya kalkınırsa ise güçlü muhalefet, sert muhalefete dönüşecek”

dedi.



“DOĞRU ZEMİNE BASILMASI GEREKİYOR”



Erhürman, “Biz UBP’nin bizim diğer konulardaki görüşlerimizle ilgili görüşlerini duyabilmiş

değiliz. Tam gün eğitimden tutun da Euro’ya endekslemeye kadar” dedi. CTP olarak, Kıbrıs

konusundaki pozisyonu, ekonomik meselelerden tamamen ayrı bir mesele olarak hiçbir

zaman değerlendirmediklerini belirten Erhürman, “Direkt uçuş demek çok daha fazla turizm

demektir. Maraş meselesinin BM ile müzakere edilecek bir mesele olduğunu söylüyoruz.

Luricina, Baf, Mağusa kapsının açılması gerektiğini söylüyoruz. Bunların AB ve BM ile

müzakere ederken güçlü olmak için doğru zemine basılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kıbrıs sorunu meselesinin sadece kapsamlı çözüm müzakereleri meselesi olmadığını

vurgulayan Erhürman, söz konusu meselenin Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşması meselesi

olduğunu kaydetti.



“ULUSLARARASI HUKUKUN İÇİNDE OLMAMIZIN ÖNEMİNİ HERKES ANLADI”



“Güvenlik açısından da uluslararası hukukun içinde olmamızın önemi artık insanlar

tarafından idrak edilmeye başlandı” diye konuşan Erhürman, kurulacak hükümetin neler

yapacağıyla ilgili soruları da yanıtladı. “Acı reçete hayat pahalılığını dondurmaksa, elbette

karşı çıkacağım. İnsanların alım gücü yerlerde sürünüyor daha fazla vergi bindirmeye gerek

yok” diyen Erhürman, ekonominin doğru yönetilmesi durumunda insanların krizden en az

zararla çıkabileceğini kaydetti. Sosyal sigorta prim desteğinin devam edip etmeyeceğinin de

takipçisi olacaklarını ifade eden Erhürman, seçimden önce söz konusu desteğin bir sene daha

uzatılacağının söylendiğini hatırlattı. Son günlerde ülkemizde meydana gelen yaralama ve

suikast olaylarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Bu olay ciddi bir güvenlik açığı

hissiyatı yarattı bu toplumda. Bu nedenle biz mecliste muhakkak araştırma komitesi olması

gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığındaki kurulun da bir an önce harekete geçmesi

gerekiyordu” dedi.

“GÜVENLİK, EKONOMİK AÇIDAN DA TEMEL BİR ÜRÜNDÜR”

İnsanların güvenlik konusunda endişe duyarak bu adada yer almasını hazmedemeyeceklerini

vurgulayan Erhürman, güvenliğin ekonomik açıdan da temel bir ürün olduğunun altını çizdi.

Erhürman, uluslararası hukukun içinde olunması durumunda, buranın daha güvenli bir ülke

olacağının herkes tarafından bilindiğine de vurgu yaptı. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin

(TDP) baraj altında kalmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Ben diğer partilerle ilgili

konuşmayı her zaman reddeden biriyim. Ben TDP’nin Meclis’te olmamasına üzülenlerdenim.

Samimiyetle çok üzüldüğümü tekrardan söylemek isterim” dedi. Kıbrıs konusunda yüzde 100

hareketsizlik iddiasının doğru olmayacağını gözlemlediğini belirten Erhürman, tüm

yaşananların yan yana koyulduğu zaman orta doğuda birtakım şeylerin değişeceğinin

görüldüğünü ifade etti.