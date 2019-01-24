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Erhürman: Kıbrıs sorununda durağan dönemdeyiz

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Başbakan Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmesi tamamlandı
Erhürman: Kıbrıs sorununda durağan dönemdeyiz

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Erhürman, hem Türkiye’deki yerel seçim, hem de Mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için Haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi.

“Kıbrıs sorununda durağan bir dönemdeyiz” diyen Erhürman, bugünkü görüşmede yarın TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile gerçekleşecek toplantının da ele alındığını kaydetti.

Erhürman, ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü Pile ziyareti sonrasında, vatandaşların aktardığı sorunların da bilgisine getirildiğini ifade etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle: “Toplantı öncesinde görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs sorununda durağan dönem içerisindeyiz. Lute görev üstlendi. TC’de yerel yönetimler seçimi var. Daha da önemlisi Mayıs ayında AP seçimleri var. Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için Haziran ayını beklemek gerekecek gibi görünüyor. Bunun yanında doğal gazla ilgili bazı sıkıntılar yaratılabilir. Çavuşoğlu’nun da katılacağı yarınki toplantıda bunların koordine edilmesi gerekiyor. Bu konularda görüş alışverişinde bulunduk. Akıncı dün Pile’deydi. Kendisine aktarılan sıkıntıları bize aktardı…

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