Erhürman: Kıbrıs Türk Halkı, 23 Ocak’ta Bu Zihniyete “Buraya Kadar” Diyecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beş yıl daha mevcut zihniyetle devam edilmeyeceğini belirtti ve 23 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde Kıbrıs Türk halkının bu zihniyete “dur” diyeceğini vurguladı.

Erhürman, dün akşam CTP’nin milletvekili adaylarıyla birlikte Lefkoşa’da Haspolat bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP’nin ortaya koyduğu politikaların hayata geçmesine tam destek veren Haspolatlılar, heyete büyük ilgi gösterdi.

Halkın günden güne daha çok fakirleştiğine ve tüp gaz ve akaryakıta zam üstüne zam gelmesine rağmen insanların akaryakıt ve gaz kuyruklarında bekletildiğini dile getiren Erhürman, tüm bunlara bir de elektrik kesintilerinin de eklendiğini aktardı.

Yaşananlar karşısında ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin adeta televizyon seyreder gibi olayları seyrettiğini kaydeden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bu kötü yönetimi hak etmediğini ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN GÖÇ ETMESİNİ KABUL EDEMEYİZ”

CTP lideri Tufan Erhürman, ülkede yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı Kıbrıslı Türk gençlerin ya Güney’e ya da Avrupa’ya göç etmek için planlar kurduğunu dile getirerek, bunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Hükümeti yönettiğini iddia edenlerin beceriksizlik, basiretsizlik ve gailesizlikleri yüzünden gençlerin göç planları kurduğuna dikkat çeken Erhürman, federal çözüm modelini her fırsatta “Rum’a yama olmak” diye nitelendirenlerin ülkeyi bu noktalara getirdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı alım gücünün düştüğüne, özellikle küçük esnafın Güney’den gelip alışveriş yapanlar sayesinde ayakta kaldığına vurgu yapan Erhürman, “Giderler kısmında Kıbrıslı Türkler çoktan dövize geçti.

CTP iktidarında, halkımızın gelirleri de Euro’ya sabitlenecek ve halkımızın alım gücünü koruyacağız” dedi.

“BM GENEL SEKRETERİ GÖRDÜ, HÜKÜMETTEKİLER GÖRMEDİ…”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçtiğimiz gün yayımladığı rapora da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, raporda Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisinin arasındaki uçurumun büyümeye devam ettiğinin, bunun da müzakere sürecine zarar verdiğinin yazıldığını aktardı.

Kıbrıslı Türklerinin halinin BM Genel Sekreteri tarafından bile görüldüğünü ancak hükümettekilerin bu konuya duyarsız kaldığını belirten Erhürman, göreve geldikten sonra uygulayacakları ekonomik programlar sayesinde halkın alım gücünü koruyacaklarını vurguladı.