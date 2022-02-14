Erhürman: Kıbrıs Türk Halkının Krizin İçinden Çıkması İçin Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu krizin

içinden çıkması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinin altını çizdi. Hakikat

Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal

Birlik Partisi’ne (UBP) bugün itibarıyla kendi görüşlerini gönderdiklerini vurguladı. Kıbrıs Türk

halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen Tufan

Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız”

diye konuştu. Tufan Erhürman, milletvekili sayısının kendi başına istikrarın güvencesi de

olmadığını kaydetti.



ERHÜRMAN: RAKAM KENDİ BAŞINA İSTİKRARIN GÜVENCESİ DEĞİLDİR



İçinde bulunulan süreç içerisinde samimi ve iyi niyetli davrandıklarının altını çizen Erhürman,

ön yargılar ortaya koymamaya çalıştıklarını vurguladı. İlkeler üzerinden görüşme yaptıklarını

ve bir zemin de varsa iyi niyetle yürümek için arayış içerisine girebileceklerini dile

getirdiklerini söyleyen Erhürman, “42 rakamı çok büyük bir rakamdır. Rakam kendi başına

istikrarın güvencesi de değildir. Bunun en belirgin örneği 39 milletvekiliyle kurulan CTP-UBP

hükümetidir” dedi. İlkeler üzerinden anlaşılamaması durumunda, rakamın ‘büyüsüne

kapılmanın’ anlamlı olmadığını belirten Erhürman, koalisyon kapılarını ilk günden beri

‘kapatmadıklarını’ kaydetti. UBP’nin kendilerine yaptığı resmi ziyaret hakkında da konuşan

Erhürman, iyi niyet ve samimiyetle görüştüklerini söyledi.



“BUGÜN İTİBARIYLA UBP’YE KENDİ GÖRÜŞLERİMİZİ GÖNDERDİK”



UBP’nin kendilerine bir metin bıraktığını ifade eden Erhürman, metne bakıldığı zaman büyük

ölçüde UBP’nin seçim manifestosundan ibaret olduğunu gördüklerini vurguladı. Bugün

itibarıyla UBP’ye kendi görüşlerini gönderdiklerine dikkat çeken Erhürman, “Bize verdikleri

metinde, UBP’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yer alıyordu, bizim metnimizde de bizim

görüşümüz yer alıyor. Gönderdiğimiz metinde, kamu okullarında tam gün eğitim ve gelirlerin

Euro’ya endekslenme politikası da yer alıyor. Ortak bir zemin üzerinde uzlaşabilirsek, kapıları

kapatmıyoruz” diye konuştu. Seçim sırasında ortaya koydukları vizyonu, bir koalisyonda yer

alacaklarsa, gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Erhürman,

muhalefette kalmaları durumunda da söz konusu vizyonun gerçekleştirilmesi için çaba sarf

edeceklerini vurguladı.



“İHTİMALLERİ ÖNCEDEN TÜKETMEK GİBİ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ İÇİNE GİRİLMEMELİ”



Ülkemizde siyaset kültürünün, biraz daha ayakları yere basması gerektiğini belirten

Erhürman, ihtimalleri önceden tüketmek gibi bir davranış biçimi içine girilmemesi gerektiğini

kaydetti. Erhürman, “Biz bir metin verdik, metnin üzerinde belli iddialarımız var. Hükümette

olmadığımız taktide, bizim verdiğimiz metinde yazanlar yapılmak istenirse kurulacak

hükümet tarafından, ana muhalefet olarak destekçisi olacağız” diye konuştu. UBP Genel

Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde erken seçimle ilgili yaptığı açıklama hakkında

da konuşan Erhürman, “İstikrar diyenler, hükümet bizim işimiz diye slogan atanlar, birçok

koalisyon ihtimali ortada dururken erken seçim lafını ortaya attılar. İddia ettiğiniz istikrarı

hayata geçirmeye çalışacaksınız. Erken seçim silahını duvara astıysanız, o silah bir gün gelip

patlayacak. Bu siyasi bir hatadır” dedi.



“BİZ BİR ŞEY OLMAK İÇİN DEĞİL, BİR ŞEY YAPMAK İÇİN SİYASETİN İÇİNDE OLAN İNSANLARIZ”



Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen

Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız”

dedi. Haziran ayında gerçekleştirilecek belediye seçimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Tufan

Erhürman, “Biz parti organlarında değerlendirmeye başladık. İlk olarak hükümetin

şekillenmesi de gerekiyor. O devam ederken onu bırakıp da belediye seçimlerine

odaklanamayız. Geriye kalan adaylarımızın belirlenmesi için çalışmalar başladı. 28 beldenin

28’inde de aday göstermek için çalışmalara başladık. Belirlenmiş ve açıklanmamış

adaylarımız da var. Bu hükümet meselesi biter bitmez adaylarımızı açıklamaya devam

edeceğiz” dedi. Kendi çalışmaları sonucunda bir vizyon ortaya koyduklarının altını çizen

Erhürman, bu vizyonla ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söylediklerini vurguladı.

Erhürman, “O vizyonla hükümette oluruz, o vizyonu ana muhalefet olarak mecliste

savunuruz. O vizyon yerine getirmeye çalışılırsa, tam destek veririz. Biz Kıbrıs Türk halkının

bu krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” diye konuştu.