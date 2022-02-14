Erhürman: Kıbrıs Türk Halkının Krizin İçinden Çıkması İçin Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu krizin
içinden çıkması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinin altını çizdi. Hakikat
Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal
Birlik Partisi’ne (UBP) bugün itibarıyla kendi görüşlerini gönderdiklerini vurguladı. Kıbrıs Türk
halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen Tufan
Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız”
diye konuştu. Tufan Erhürman, milletvekili sayısının kendi başına istikrarın güvencesi de
olmadığını kaydetti.
ERHÜRMAN: RAKAM KENDİ BAŞINA İSTİKRARIN GÜVENCESİ DEĞİLDİR
İçinde bulunulan süreç içerisinde samimi ve iyi niyetli davrandıklarının altını çizen Erhürman,
ön yargılar ortaya koymamaya çalıştıklarını vurguladı. İlkeler üzerinden görüşme yaptıklarını
ve bir zemin de varsa iyi niyetle yürümek için arayış içerisine girebileceklerini dile
getirdiklerini söyleyen Erhürman, “42 rakamı çok büyük bir rakamdır. Rakam kendi başına
istikrarın güvencesi de değildir. Bunun en belirgin örneği 39 milletvekiliyle kurulan CTP-UBP
hükümetidir” dedi. İlkeler üzerinden anlaşılamaması durumunda, rakamın ‘büyüsüne
kapılmanın’ anlamlı olmadığını belirten Erhürman, koalisyon kapılarını ilk günden beri
‘kapatmadıklarını’ kaydetti. UBP’nin kendilerine yaptığı resmi ziyaret hakkında da konuşan
Erhürman, iyi niyet ve samimiyetle görüştüklerini söyledi.
“BUGÜN İTİBARIYLA UBP’YE KENDİ GÖRÜŞLERİMİZİ GÖNDERDİK”
UBP’nin kendilerine bir metin bıraktığını ifade eden Erhürman, metne bakıldığı zaman büyük
ölçüde UBP’nin seçim manifestosundan ibaret olduğunu gördüklerini vurguladı. Bugün
itibarıyla UBP’ye kendi görüşlerini gönderdiklerine dikkat çeken Erhürman, “Bize verdikleri
metinde, UBP’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yer alıyordu, bizim metnimizde de bizim
görüşümüz yer alıyor. Gönderdiğimiz metinde, kamu okullarında tam gün eğitim ve gelirlerin
Euro’ya endekslenme politikası da yer alıyor. Ortak bir zemin üzerinde uzlaşabilirsek, kapıları
kapatmıyoruz” diye konuştu. Seçim sırasında ortaya koydukları vizyonu, bir koalisyonda yer
alacaklarsa, gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Erhürman,
muhalefette kalmaları durumunda da söz konusu vizyonun gerçekleştirilmesi için çaba sarf
edeceklerini vurguladı.
“İHTİMALLERİ ÖNCEDEN TÜKETMEK GİBİ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ İÇİNE GİRİLMEMELİ”
Ülkemizde siyaset kültürünün, biraz daha ayakları yere basması gerektiğini belirten
Erhürman, ihtimalleri önceden tüketmek gibi bir davranış biçimi içine girilmemesi gerektiğini
kaydetti. Erhürman, “Biz bir metin verdik, metnin üzerinde belli iddialarımız var. Hükümette
olmadığımız taktide, bizim verdiğimiz metinde yazanlar yapılmak istenirse kurulacak
hükümet tarafından, ana muhalefet olarak destekçisi olacağız” diye konuştu. UBP Genel
Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde erken seçimle ilgili yaptığı açıklama hakkında
da konuşan Erhürman, “İstikrar diyenler, hükümet bizim işimiz diye slogan atanlar, birçok
koalisyon ihtimali ortada dururken erken seçim lafını ortaya attılar. İddia ettiğiniz istikrarı
hayata geçirmeye çalışacaksınız. Erken seçim silahını duvara astıysanız, o silah bir gün gelip
patlayacak. Bu siyasi bir hatadır” dedi.
“BİZ BİR ŞEY OLMAK İÇİN DEĞİL, BİR ŞEY YAPMAK İÇİN SİYASETİN İÇİNDE OLAN İNSANLARIZ”
Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen
Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız”
dedi. Haziran ayında gerçekleştirilecek belediye seçimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Tufan
Erhürman, “Biz parti organlarında değerlendirmeye başladık. İlk olarak hükümetin
şekillenmesi de gerekiyor. O devam ederken onu bırakıp da belediye seçimlerine
odaklanamayız. Geriye kalan adaylarımızın belirlenmesi için çalışmalar başladı. 28 beldenin
28’inde de aday göstermek için çalışmalara başladık. Belirlenmiş ve açıklanmamış
adaylarımız da var. Bu hükümet meselesi biter bitmez adaylarımızı açıklamaya devam
edeceğiz” dedi. Kendi çalışmaları sonucunda bir vizyon ortaya koyduklarının altını çizen
Erhürman, bu vizyonla ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söylediklerini vurguladı.
Erhürman, “O vizyonla hükümette oluruz, o vizyonu ana muhalefet olarak mecliste
savunuruz. O vizyon yerine getirmeye çalışılırsa, tam destek veririz. Biz Kıbrıs Türk halkının
bu krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” diye konuştu.
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